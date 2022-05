Une mère poursuit l’école de son fils pour le programme de théorie critique de la race

Une mère de Virginie poursuit le collège de son fils de 13 ans pour des allégations selon lesquelles leur programme sur la race et le racisme a provoqué un changement radical dans les comportements et les perspectives de son fils biracial sur la société dans laquelle nous vivons.

Melissa Riley, qui a participé à « Jesse Watters Primetime » de Fox News, a affirmé que son fils, dont le père est afro-américain, n’avait jamais eu de « problèmes raciaux » jusqu’à ce que le district scolaire d’Albemarle ait introduit une politique « antiraciste ».

La mère poursuit maintenant l’école de son fils parce qu’elle dit qu’il a appris la théorie critique de la race.

Riley affirme que le collège de son fils a un programme de théorie critique de la race qui l’a amené à se mettre dans une boîte et « trouve la sécurité dans le nombre ».

« Nous n’avions pas de problèmes auparavant. Il est en huitième année », a déclaré Riley à l’hôte Watters. « Il se voit juste comme un homme noir. Il voit des choses qui ne vont pas dans son sens comme du racisme.

Riley raconte comment son fils a commencé à l’accuser, elle et d’autres, de « racisme » comme un moyen pour lui de se dérober à ses responsabilités, en donnant un exemple d’une fois où elle lui a demandé de faire quelque chose pour elle.

« Je lui ai demandé de nettoyer la maison, [he said] ‘racisme' », a-t-elle dit à Watters.

Watters a ri de l’absurdité de l’affirmation, demandant « Vous plaisantez, n’est-ce pas? Ou êtes-vous sérieux? »

« Non. Je suis sérieux, » dit Riley. « Ils ont totalement changé son point de vue. Ils l’ont mis dans une boîte. »

Riley a déclaré que son fils adolescent « l’utilise comme excuse parce qu’ils lui ont dit que c’est ainsi que les gens le voient, en tant qu’homme noir, que le monde est contre et [he] le voit comme un négatif maintenant. »

La théorie critique de la race est un concept auquel les républicains se sont beaucoup attaqués au cours des deux dernières années, affirmant qu’il provoque des divisions entre les races et enseigne aux gens à être «anti-blancs».

Après avoir confronté l’école au sujet du conflit racial et de la division que son fils vivait à la suite de leur nouvelle initiative, Riley a appris que son fils pourrait être un « porte-parole noir de la communauté noire » à l’école.

« Quand je leur ai dit que je ne pensais pas que ce serait approprié, ils m’ont dit que s’il n’était pas à l’aise avec les conversations, lui et d’autres enfants de couleur pourraient aller dans un endroit sûr pendant ces conversations », a-t-elle déclaré, affirmant que était la « ségrégation ».

Riley et son fils font partie des plaignants dans une action en justice intentée contre le conseil scolaire du comté d’Albemarle en décembre par l’Alliance Defending Freedom (ADF), rapportée par le New York Post.

Les avocats du cabinet juridique conservateur à but non lucratif allèguent que la politique et le programme « antiracisme » du district violent les clauses de protection égale et de liberté d’expression de la Constitution de Virginie et violent les droits parentaux.

Le conseil scolaire du comté d’Albemarle a nié que la théorie critique de la race faisait partie de leur programme.

Ils ont cependant reconnu qu’ils offraient un programme de perfectionnement professionnel sur l’enseignement adapté à la culture.

Le procès a été rejeté par un juge de la cour de circuit le mois dernier parce qu’ils pensaient que la politique du district était irréprochable et qu’il n’y avait « rien d’intrinsèquement mauvais ou mauvais » à ce sujet, mais les avocats de l’ADF jurent de faire appel de la décision.

« Certes, nous avons été déçus du résultat, cela ne fait aucun doute », a déclaré Ryan Bangert, avocat principal de l’ADF.

« Nous espérons que le tribunal d’appel ci-dessus verra les choses différemment, et nous sommes convaincus que ce sera le cas. »

