Rupert Grint a trouvé que faire les films Harry Potter était « étouffant »

Rupert Grint a admis que le fait de Harry Potter les films étaient « suffocants ».

L’acteur est surtout connu pour avoir joué le meilleur ami de Harry Potter, Ron Weasley, dans les huit Harry Potter films. La franchise a lancé sa carrière d’acteur et l’a propulsé sous les projecteurs à l’âge de 11 ans. Malgré ses succès, Rupert a admis que faire partie de la franchise du monde sorcier avait aussi ses inconvénients.

« Il fut un temps où ça étouffait parce que c’était dur, parce que c’était tous les jours pendant 10 ans à la fin », a-t-il expliqué dans le podcast Armchair Expert de Dax Shepard lundi 8 mars.

« C’était une expérience formidable. Une si belle sorte d’ambiance familiale. C’était toujours le même équipage avec lequel nous avons grandi, donc c’était un endroit formidable. Mais parfois, c’était vraiment comme: ‘Je veux faire quelque chose d’autre. Voyez ce qu’il y a d’autre là-bas. ‘ »

Rupert Grint. Photo: Michael Loccisano / Getty Images, Warner Bros Pictures

Lorsque Rupert s’est initialement inscrit pour jouer à Ron, seuls quatre livres avaient été publiés et seulement deux films étaient prévus. Cependant, la popularité de la franchise a rapidement obligé Ron à s’engager dans six films supplémentaires. Il a ajouté: « Cela n’a jamais fini. Chaque année, nous sommes revenus. Et c’était un peu comme Groundhog Day parce que c’était les mêmes sets. C’était les mêmes personnes. Mais c’était génial. J’ai adoré. »

Ce n’est pas son seul reproche, cependant. Rupert ne sentait pas non plus ses cheveux Coupe de Feu. Nous avons tous eu des coupes de cheveux douteuses à l’adolescence, cependant, le pauvre Rupert est enregistré. « Mes cheveux dans le film quatre sont l’un de mes plus grands regrets. Je pense que tout le monde a en fait eu une phase d’avoir ces cheveux vraiment longs. Ils ont aimé, c’était une sorte de sorcier. Nous avons traversé notre puberté devant la caméra. »

Heureusement, ce n'est pas quelque chose qu'il doit voir trop souvent. Rupert prétend n'avoir vu chaque film qu'une seule fois (sauf Pierre philosophale, qu'il a récemment regardé pour la deuxième fois) parce qu'il « se sent trop tôt ».



Rupert Grint comme Ron Weasley dans Harry Potter. Image: Images de Warner Bros.

Maintenant, vous penseriez qu’après tout cela, Rupert serait découragé de s’approcher d’un autre Harry Potter film à nouveau. Et bien non. Il a déjà dit qu’il « ne dirait jamais absolument non » à la création d’un autre Harry Potter film et avec des rumeurs, il y a un film Cursed Child en préparation, Rupert pourrait-il enfin reprendre son rôle de Ron Weasley?!

