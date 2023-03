Diego Boneta: La vraie raison pour laquelle il a changé de nom de famille et sa chance a tourné

célébrités

Boneta a commencé sa carrière au Mexique sous le nom de Diego González, mais a décidé d’en changer après sa participation à Rebelle.

©Getty ImagesL’acteur Diego Boneta a changé de nom et avec lui sa chance a changé

l’acteur mexicain Diego Bonetaconnu pour son rôle principal dans Luis Miguel, la sériede Netflix, a révélé la vraie raison pour laquelle il a changé de nom de famille et comment cela a changé sa chance au travail.

L’acteur est devenu célèbre au Mexique sous le nom de Diego González après avoir participé à l’émission de télé-réalité pour enfants Code FAME et après avoir participé à des feuilletons pour enfants tels que Joies et réjouissances et Mission SOS

+ Quel est le vrai nom de Diego Boneta et pourquoi le nom de famille a-t-il été changé ?

Malgré le fait qu’il a fait partie de grands projets hollywoodiens, tels que 90210, Pretty Little Liars, Méchantes filles 2, crier les reines, Terminateur et Rocher des âgesla chance de l’acteur n’a pas toujours été comme ça.

Pendant le podcast « Creativo », de Roberto Martínez, au chapitre 318, Boneta a révélé que depuis qu’il était enfant, il cherchait à faire partie d’Hollywood et que, bien qu’il soit allé vivre aux États-Unis, il n’avait pas pu obtenir de casting. beaucoup moins rester dans n’importe quel projet.

Mettant fin à sa participation à Rebelde, Diego Andrés Gonzalez Bonetavotre nom complet, a décidé d’arrêter d’utiliser le nom de famille de son père pour utiliser celui de sa mèreparce que son agent lui a dit qu’il sonnait latino alors que Boneta a une ascendance italienne.

après ce changementBoneta a réussi à se faire appeler aux castings des productions hollywoodiennes qu’il recherchait tant et le premier était pour Les Chroniques de Narnia : Prince Caspian et le premier projet sur lequel il est resté était 90210ainsi que le clip vidéo À propos de vous maintenant par Miranda Cosgrovesuivi de Zeke et Luther et Pretty Little Liarscette dernière série où il a donné vie à Alex Santiago durant cinq épisodes.

La tactique de son agent a bien fonctionné Avec le changement de nom de famille, Diego Boneta a participé à des dizaines de projets hollywoodienscomme Jeanne la vierge et sinon réveille toiBien que son projet le plus célèbre soit Luis Miguel : La Serie, il a également participé à Le père de la mariée et maintenant dans à minuit.

