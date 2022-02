Fallout: New Vegas 2 serait en début de développement

La suite tant attendue de l’un des jeux vidéo classiques de Béthesda pourrait revenir. » Fallout : New Vegas 2 » est en début de développement, comme indiqué Jeff Grubb, qui a parlé du jeu lors d’une diffusion en direct. « C’est très tôt, mais les gens ont commencé à avoir des conversations et à dire ces mots dans des phrases, et ces mots sont » Obsidian « et » New Vegas 2 « », a déclaré Grubb.

Pourtant, il a précisé que le jeu en est encore aux premiers stades de la production et qu’il est peut-être loin de sa sortie. «Nous parlons dans des années et des années. Il y a au moins un intérêt et des conversations sur la façon de faire de quelque chose comme ça une réalité », a déclaré le journaliste.

»Fallout: New Vegas » a été développé à l’origine par ObsidianDivertissement et libéré pour PC, Microsoft Xbox 360 et sony play station 3 en 2010. Alors que le jeu a été initialement critiqué pour son lancement dans un état extrêmement instable et bogué, il est depuis devenu l’une des entrées les plus appréciées de la franchise RPG post-apocalyptique de longue date, »Tomber ».

Pendant des années, des milliers de fans ont demandé à la fois à Bethesda et à Obsidian si une suite du jeu vidéo, considéré comme un classique culte, serait créée, mais aucune déclaration n’a été faite sur les deux franchises, qui ont décidé de se concentrer sur d’autres projets.

»Fallout : New Vegas » met les joueurs dans le rôle d’un livreur, qui, en train d’entrer un élément connu sous le nom de »Platinum Token », est arrêté par un groupe de gangsters et d’une balle dans la tête pour un nom connu sous le nom de Benny. Après avoir survécu au coup de feu, le joueur voyagera à travers Nevada City dans un décor post-apocalyptique, cherchant à se venger des hommes qui lui ont tiré dessus et découvrant pourquoi le « Platinum Token » est si important.

microsoft Il a récemment acheté les sociétés de production Obsidian et Bethesda, elles ont donc maintenant les droits de la franchise Fallout, pour laquelle les fans attendent s’ils peuvent un jour recevoir cette suite tant attendue de » Fallout : New Vegas ». Si les rapports de Jeff Grubb deviennent réalité, il semble que le souhait des fans puisse être exaucé bientôt.