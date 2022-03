Mark Ruffalo et Jennifer Garner se sont réunis et ont relancé une photo classique

Netflix

Alors que tout le monde parle de la première du dernier film de Ryan Reynolds sur Netflix, les nostalgiques des comédies romantiques n’ont pas raté un détail incroyable. Après que Si j’avais 30les artistes ont de nouveau joué un couple.

©NetflixLe film dans lequel ils ont joué était The Adam Project.

Alors que Netflix célébrer la réception Le projet Adamsa dernière création aux mains de Ryan Reynolds C’est parmi les plus vus sur la plateforme, les plus nostalgiques n’arrêtant pas de parler de retrouvailles qui ont eu lieu grâce au film. Le casting de la production dirigée par Shawn Prélèvement Il avait de nombreuses figures de luxe, mais il leur était impossible de ne pas s’arrêter à deux en particulier : Mark Ruffalo et Jennifer Garner.

C’est qu’après 18 ans, les acteurs se sont retrouvés sur un plateau. En 2004, Ruffalo et Garner étaient à l’avant-garde de la comédie romantique Si j’avais 30et maintenant ils devaient répéter cette dynamique de couple, cette fois en tant que parents du protagoniste, Adam (interpreté par Walker Scobell dans sa version adolescente et pour Reynolds chez l’adulte). Pour cette raison, il n’a pas fallu longtemps pour qu’une photo particulière de ces retrouvailles soit répliquée sur les réseaux.

Dans une interview avec RPT Informations, Garner et Ruffalo Ils ont parlé de ce que c’était que de se reconnecter sur un tournage. « Je me sentais très à l’aise. C’était comme une continuation de nous en tant que personnes et de nos personnages dans Si j’avais 30comme si d’une certaine manière ils avaient été mariés tout ce temps »dit l’actrice, tandis que Ruffalo plein: Et ils auraient eu un bébé, Ryan Reynoldsqui était plus âgé que nous deux. ».

Depuis NetflixIls n’ont pas manqué l’occasion de faire exploser les réseaux avec un post dans lequel les acteurs ont été vus répliquer un câlin avec 18 ans de plus. « Tu l’as pensé, je l’ai pensé, nous l’avons tous pensé », ont-ils écrit dans un post sur les réseaux de la plateforme, qui est rapidement devenu viral. La publication a dépassé, en à peine une heure, 500 retweets et avait plus de 6 mille aimeainsi que plusieurs commentaires dans lesquels le modérateur en a profité pour rappeler que Si j’avais 30 peut également être vu dans Netflix.

En quoi consiste le projet Adam

Si vous n’avez toujours pas appuyé sur play sur le dernier film qui a apporté Shawn Prélèvement avec Ryan Reynolds (qui a été confirmé avant le week-end qu’ils rencontreront piscine morte 3), nous vous disons de quoi il s’agit. Le film se déroule en 2050, dans un futur où le monde et l’humanité sont en danger. Pour cela, Adam décide de voyager dans le passé à la fois pour sauver la planète et l’amour de sa vie (joué par Zoé Saldana). Là, il rencontrera son moi de 13 ans, qui semble être la clé de tout.

