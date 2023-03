John Wick 5 ne devrait pas arriver de sitôt selon le réalisateur

Le John Wick La saga était à l’origine censée filmer ses quatrième et cinquième épisodes ensemble, mais cela a changé entre l’annonce originale en 2020 et le moment où le tournage a pu vraiment démarrer après les arrêts de la pandémie de Covid. Maintenant, Jean mèche 4 est presque prêt à sortir au cinéma, mais quant à Jean mèche 5eh bien, cela pourrait prendre un peu de temps selon le réalisateur Chad Stahelski.

Dans une récente interview avec Le journaliste hollywoodien, Stahelski a expliqué ce que lui et la star Keanu Reeves ressentent actuellement à propos de la franchise, y compris quand il pense que les idées pour le cinquième film pourraient enfin commencer à être travaillées par le couple. Il a dit:

«Dans notre esprit, Keanu et moi avons terminé pour le moment. Nous allons laisser John Wick se reposer. Je suis sûr que le studio a un plan. Si tout le monde aime ça et que ça devient fou, alors nous prendrons une minute tranquille. Wicks obtient toujours, pour une raison étrange, la dernière date de sortie au Japon. C’est toujours comme, trois mois plus tard. Si c’est la même chose cette fois-ci, nous ferons une tournée japonaise et sortirons le film en septembre. Keanu et moi ferons le long voyage jusqu’à Tokyo, nous nous assoirons au Scotch Bar de l’Imperial Hotel et nous dirons : ‘Qu’est-ce que tu en penses ?’ Nous allons prendre quelques whiskies de 20 ans d’âge et écrire quelques idées sur des serviettes. Si ces idées tiennent, nous ferons peut-être un film. »