Développer une suite à Pirates des Caraïbes avec Margot Robbie

Le producteur Jerry Bruckheimer a révélé qu’ils travaillaient sur deux scripts pour la suite de Pirates des Caraïbes, l’un d’eux avec Margot Robbie.

margot robbie est une figure qui connaît une ascension incroyable au sein de l’industrie cinématographique, ayant participé à des titres tels que Le loup de Wall Street Soit Il était une fois à Hollywood. Son rôle au sein de la Univers étendu DC, où il a su imprimer une personnalité excentrique et frappante à la psychopathe la plus adorable de ce monde : Harley Quinn. Ajouter cette actrice à n’importe quel projet est intelligent!

Pendant ce temps, la franchise Pirates des Caraïbes n’a pas fait de vagues ces derniers temps, avec son protagoniste Johnny Depp impliqué dans un spectacle judiciaire comme le procès pour diffamation qu’il fait subir à son ex-femme Ambre Entendu qui l’a accusé de violence sexiste. Il semblerait que le sort du pirate Jack Sparrow pourrait bien être lié aux résolutions judiciaires qui déterminent l’avenir de son interprète.

Margot Robbie sera-t-elle une pirate ?

Jerry Bruckheimerle producteur de la franchise dans laquelle ont joué des personnalités de la stature de Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Kiera Knightley et Penélope Cruz, a assuré lors d’une conversation avec Le Sunday Times qui travaillent actuellement sur deux scripts pour pirates des caraïbes 6. on regarde margot robbie en tant que protagoniste, l’autre non. Peut-être attendent-ils la résolution du procès de Johnny Depp et dans ce cas, Jack Sparrow reviendrait dans la saga pour sa sixième entrée.

Au cours des 5 dernières années, on a parlé de différentes alternatives pour Pirates des Caraïbesun titre basé sur une attraction de parc à thème populaire dans Disney. L’un est un redémarrage par le cinéaste de Tchernobyl: Craig Mazin. L’autre est un film annoncé en juin 2020 avec l’actrice margot robbie à la tête du projet avec des livres Christina Hodsonle scénariste de oiseaux de proie et vieille connaissance de l’interprète de Harley Quinn.

Jerry Bruckheimer n’a jamais précisé dans son interview si les scripts pour continuer l’histoire de Pirates des Caraïbes au cinéma correspondent aux projets précédemment cités en charge de Craig Mazin et Christina Hodson. Il n’a pas non plus fait référence à la situation juridique de Johnny Depp et sa possibilité de revenir en tant que Jack Sparrow s’il remporte une victoire légale sur Amber Heard. Il va falloir patienter !

