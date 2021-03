Michael Bay partage un premier regard explosif sur la nouvelle ambulance d’action Thriller

Le réalisateur Michael Bay est de retour à faire ce qu’il fait de mieux, faire exploser les choses, alors que le tournage de son prochain thriller d’action commence Ambulance. Mettant en vedette Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle d’une paire de voleurs qui détournent une ambulance pour l’utiliser comme véhicule d’évasion, le film va clairement déborder des mêmes flammes et des bruits forts pour lesquels le réalisateur est devenu célèbre.

« Filmer mon nouveau film. Je suis le gars en noir sur le chariot. Nous faisons ces plans contrôlés mais dangereux. Il faut une équipe formidable pour rendre ces plans possibles. Connaître la physique impliquée et attraper des voitures. À la fin, tout le monde était en sécurité. Cette vidéo du téléphone fait paraître plus effrayante que ce soit en personne. «

Jake Gyllenhaal filmant des scènes pour ‘Ambulance’ à Los Angeles le 7 mars (via @Courrier quotidien) pic.twitter.com/e9xldi6Lng – Jake Gyllenhaal (@JakeG_Online) 9 mars 2021

Alors que les détails pour Ambulance sont actuellement gardés secrets, le film est une adaptation d’un film danois de 2005, Ambulancen, et serait basé sur un scénario qui circule depuis un certain temps et qui suit un vétéran de la guerre juste de retour d’Afghanistan qui est entraîné par son frère dans un vol de banque au centre-ville de Los Angeles. Lorsque le vol tourne mal, ils sont obligés de détourner une ambulance, vous l’avez deviné. Les choses sont rendues encore plus compliquées par le fait qu’ils ont pris accidentellement un otage sous la forme de l’ambulancier d’Eliza Gonzalez et d’un patient dans un état critique. Au fur et à mesure que la situation s’aggrave, de vieilles blessures se rouvrent dans la relation entre les frères alors qu’ils se battent pour survivre à ce qui semble être une situation impossible.

Parallèlement à ces images explosives des coulisses, nous regardons pour la première fois l’un des membres du couple central, à savoir Jake Gyllenhaal, alors qu’il court autour d’une arme à la main et est sans aucun doute stressé par la situation dramatique dans laquelle il se trouve.

Le film original sur lequel Ambulance est basé est intéressant dans son approche car les quatre personnages principaux sont les seuls crédités, l’action se déroulant entièrement dans les limites du véhicule d’urgence titulaire. Le réalisateur Michael Bay s’éloignera évidemment de cette idée dans une certaine mesure, car plusieurs autres membres de la distribution ont déjà été annoncés, mais il reste à voir si le remake de Bay maintiendra au moins une partie de ce même élément. Bien que cela semble peu probable car le réalisateur ne serait pas en mesure de montrer autant de ses explosions brevetées. Bien sûr, Bay pourrait très bien essayer quelque chose de différent et s’en tenir à une narration quelque peu minimale en temps réel en l’honneur de l’original.

Ambulance sonne comme le véhicule de sensations fortes parfait pour Michael Bay pour exercer son métier explosif et ridiculement exagéré, Gyllenhaal et Abdul-Mateen II élevant sans aucun doute le matériau grâce à leur talent toujours fiable. Le script a été écrit par Mandrin et Légendes de demain Chris Fedak avec James Vanderbilt, Bradley Fischer et Will Sherak produisant le projet. Ambulance n’a pas encore de date de sortie prévue.

À part Ambulance, Jake Gyllenhaal se tient occupé, l’acteur doit se réunir avec Southpaw le réalisateur Antoine Fuqua pour un remake d’un autre thriller danois, acclamé par la critique Le coupable. L’acteur nominé aux Oscars fait également équipe à nouveau avec Les prisonniers le réalisateur Denis Villeneuve pour un nouveau projet mystérieux dans le futur, ainsi que dans le rôle d’Oscar Isaac dans le réalisateur Barry Levinson’s François et le parrain, un drame sur les batailles légendaires et sauvages qui ont conduit à la création du classique des gangsters de 1972 Le parrain. Cela nous vient du compte Instagram officiel de Michael Bay.

