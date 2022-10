« Derry Girls » aura-t-il une saison 4 sur Netflix ?

La troisième saison de « Derry Girls », une sitcom britannique de Channel 4 créée et écrite par Lisa McGee, n’est arrivé sur Netflix que le 7 octobre 2022mais les fans de la fiction inspirée par les propres expériences de McGee grandissant à Derry, en Irlande du Nord dans les années 1990, demandent déjà un quatrième versement.

En los primeros episodios de la serie protagonizada por Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Jamie-Lee O’Donnell y Dylan Llewellyn, en medio del conflicto político de Irlanda del Norte en los noventa, cinco estudiantes enfrentan la peor catástrofe universal : adolescence.

Alors que dans la deuxième saison de « Filles de Derry», enfin il y a du changement en Irlande du Nord, mais les problèmes à l’école restent les mêmes et Erin et compagnie continuent de se battre. Dans le troisième lot de chapitres, l’Irlande du Nord fait un grand pas vers l’avenir, tout comme les protagonistes, mais non sans rencontrer quelques obstacles en cours de route. Ensuite, Y aura-t-il un quatrième volet de la série britannique ?

EST-CE QUE « DERRY GIRLS » AURA UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, ni canal 4 ni Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série Lisa McGeecependant, apparemment dans le dernier chapitre de la troisième saison et l’épisode spécial, l’histoire d’Erin Quinn, Orla McCool, Clare Devlin, Michelle Mallon et Dylan Llewellyn est « Achevée”.

Le dernier opus deFilles de Derry » a été créée à l’origine le 12 avril 2022 et s’est terminée le 17 mai de la même année après six chapitres. Un jour plus tard, un épisode spécial a été diffusé qui a mis fin à la sitcom.

Dans une interview accordée à Radio Times, en avril 2022, le créateur de la série soulignait que la fin c’est « uune lettre d’amour aux personnes qui m’ont façonné”. Il a également parlé de l’avenir de son émission.

« Vous ne savez jamais ce qui va se passer dans 10 ans, mais en tant qu’écrivain, vous savez quand c’est terminé. Ils vont me manquer, mais j’ai l’impression que je dois emmener ces personnages exactement là où je voulais les emmener.”. McGee a souligné.

Il a également révélé qu’il n’y avait pas de plans immédiats pour un film « Derry Girls ». « En fait, nous n’en avons pas parlé. nous étions tellement crevés [al final de la temporada 3]. Mike [el director Michael Lennox] et j’ai commencé à m’envoyer des idées pour m’amuser, des idées sur des choses, mais je pense qu’à cause de ce qui s’est passé avec COVID, toutes nos affaires ont été mises en attente pendant un moment.”.

« Je veux dire, j’aime ce monde et j’aimerais [regresar a él] à un moment donné, vous savez, mais vous devez trouver le bon moment », a-t-il ajouté. « Je pense vraiment [hay un potencial para un spin-off sobre] les mamans et ces personnages peut-être plus âgés… Il y a tellement de générations et des choses comme ça. Mais non, fondamentalement, nous n’y avons pas pensé”.