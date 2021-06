Letty a eu un destin tragique dans Fast and Furious

Letty ortiz Il est l’un des personnages les plus importants de la saga Rapides et furieux. Interprétée par Michelle Rodriguez; elle fait partie du casting de la franchise depuis sa création. Quelque chose qu’ils ne peuvent que dire aussi Vin Diesel et Jordana Brewster. Avec l’imminence Rapide et furieux 9 Nombreux sont les fans qui ont revisité ces films et retrouvé l’arc surprenant de Letty.

Le couple de dominic Toretto Il se distingue par sa bravoure et ses compétences au volant. Elle est toujours prédisposée à réaliser les plans les plus fous. Les poursuites rapides ne lui font pas du tout peur et elle sait diriger quand son équipe a besoin d’elle. Dom est profondément amoureux d’elle et la connaît mieux que quiconque. Mais quelque chose s’est passé dans la vie de cette femme qui l’a marquée à jamais.

Letty et son destin tragique







Au Rapide et furieux 4 En 2009, Dom et Brian font équipe pour attraper le seigneur de la drogue Arturo Braga et son équipe. Dans le groupe de criminels, vous trouverez Fénix « Rise » Calderón. Pourquoi ce personnage est-il important? Dans une séquence du film, il est responsable du meurtre de Letty. Elle a servi d’agent d’infiltration pour désarmer l’opération du trafiquant de drogue. Dom parvient enfin à venger la mort de sa bien-aimée de manière violente: il écrase Fénix et le tue sur le coup.

Puis les responsables de la saga ont surpris: dans une scène au milieu du générique de Rapide 5, l’agent Monica Fuentes remet à l’officier un dossier Hobbs et demande si « croire aux fantômes« , révélant une photo de Letty ortiz qui avait récemment attaqué un convoi militaire à Berlin.

Le sixième volet de la saga trouve Letty comme un méchant. Le criminel Owen Shaw Il raconte comment il a trouvé la jeune femme presque morte et l’a recrutée dans son équipe. Elle a perdu la mémoire et n’a pas Dominic ou le reste de ses connaissances. Après que l’ex-couple ait couru une course et que Dom ait sauvé son amour dans une poursuite au tank, Letty est retournée chez ses vieux amis. Cependant, sa mémoire ne serait pas la même et il lui serait difficile de s’adapter tout au long de la saga.