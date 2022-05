C’est comme ça qu’on joue Elden Ring comme Elon Musk

Elon Musk est un grand fan de Anneau Elden. Cela ne devrait pas être une surprise pour la plupart, car l’entrepreneur n’a jamais caché son amour pour les jeux vidéo. des jeux comme Deadspace 2 a déjà été salué par lui et on sait aussi que il aime aussi Cyberpunk 2077.

Maintenant, la liste des titres que le milliardaire aime jouer s’est allongée FromSoftwares Épopée RPG élargie. Le PDG de Tesla a même révélé à ses fans quelle construction il utilise dans le jeu.

Un milliardaire entre les deux

L’engagement de construction de Musk est venu cette semaine via Twitteraprès le compte Historique défini a partagé une photo de l’Arbre de Vie au Palais Hisham, situé près de Jéricho en Palestine. Le milliardaire a répondu à la photo avec « Ambiance Elden Ring » dans un tweet qui a reçu plus de 15 000 likes.

Le compte Twitter Kangourou a ensuite répondu par une question à l’entrepreneur et a voulu savoir quelle construction il utilisait dans le jeu. Da Musc plus de 91 millions de followers sur la plate-forme d’information avec l’oiseau bleu, on pourrait supposer que Kangourous question est probablement allé sous.

Mais l’entrepreneur a en fait répondu et a non seulement révélé qu’il avait joué le titre, mais a également partagé avec sa communauté comment il va au combat.

Cette version utilise Elon Musk dans Elden Ring

Selon sa réponse, le PDG se concentre sur compétence et intelligence. Les paris du milliardaire jouer au magicien et si nécessaire sur les armes de mêlée mettre. alors qu’il un bouclier dans la main gauche conduit, il en a éventuellement un Baguette dans la main droiteavec un rapière et Nab pour échange rapide.

Même avec l’armure que porte son personnage « Elden Ring », le patron de Tesla est flexible et alterne entre difficile et intermédiaireselon qu’il doit rouler vite ou agir plus comme un tank.

Construction Int/Dex, donc principalement mage avec quelques compétences d’armes. Bouclier dans la main gauche, bâton dans la droite avec interrupteur rapide rapière et griffes. Changez l’armure de lourde à moyenne pour un roulement rapide ou un tank. Déplacez beaucoup les talismans. De nombreux petits coups consécutifs pour endommager la pile sont importants. bourdonner! – Elon Musk (@elonmusk) 9 mai 2022

Il a ajouté qu’il avait beaucoup divers talismans crée et qu’il est important « beaucoup de petits succès d’affilée » atterrir pour augmenter les dégâts. Enfin, il a donné le pourboire utiliser des incantationspour améliorer vos chances dans le jeu.

Le dernier jeu de FromSoftware s’est sans aucun doute avéré être l’un des succès les plus lucratifs du studio de développement. De plus en plus de souillés inondent les terres intermédiaires, même les entrepreneurs milliardaires n’enlèvent pas les durs combats. Par conséquent, on peut supposer que l’aide dans le jeu peut provenir non seulement d’amis ou de membres de la famille, mais même de PDG célèbres.