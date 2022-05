Les 3 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (9 au 15 mai 2022)

Netflix

Une nouvelle semaine s’est écoulée pour Netflix et on a déjà le Top 3 des séries préférées des abonnés ces derniers jours. Voyez lequel est le numéro 1 !

©NetflixLes 3 séries les plus vues sur Netflix la semaine dernière (9 au 15 mai 2022).

Alors que la société est toujours dans une grande incertitude en raison d’une forte baisse des abonnés, le service de streaming Netflix entretient sa rage face à la concurrence grâce à ses différents contenus. Actuellement, le meilleur outil pour attirer ou garder les utilisateurs est leurs productions originales, qui deviennent un phénomène en peu de temps, comme cela s’est produit récemment.

Lors de la mise à jour précédente, Ozark s’était positionnée comme l’émission préférée du public en ayant un plus grand nombre de vues, mais cette semaine, il y a un nouveau leader qui a conquis le public en quelques jours seulement et qui est maintenant en tête du prochain Top 3. En revanche, un titre qui a son le temps reste dans le plus choisi. Regardez les séries les plus regardées du 9 au 15 mai 2022 !

+Les 3 séries les plus regardées sur Netflix la semaine dernière

3- Battement de coeur

Le soutien aux contenus latino-américains est une constante depuis le début de l’année et il se démontre une fois de plus avec cette fiction colombienne qui continue dans le Top 3 du classement des audiences. Son intrigue captivante était irrésistible pour les téléspectateurs, car elle suit un homme qui regarde sa femme mourir afin d’extraire son cœur et de le donner à une autre femme, dont il doit se venger dans le monde du trafic d’organes.

2-Ozarks

Le drame créé par Bill Dubuque a créé la deuxième partie de sa dernière saison fin avril et on peut dire qu’il a été un succès complet, même si cette fois il doit occuper la deuxième place sur la liste. Leur nombre est surprenant, rien qu’en regardant les 78 millions d’heures visionnées en seulement trois jours, qui ont été dépassées par la semaine complète suivante, avec 101 millions d’heures jouées.

En plus du choix de programmes latinos, il y avait aussi un accompagnement général pour les productions hispaniques. En l’occurrence, cela se confirme avec ce thriller mystère espagnol qui est devenu le plus regardé sur Netflix dans le monde au cours de la semaine dernière. La vie de quatre jeunes actifs sur les réseaux sociaux change lorsqu’ils sont invités à une soirée exclusive sur une plage secrète, où ils commencent un voyage qui les transformera.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂