« Destiny : The Winx Saga » Explication de la fin de la saison 2 : qui Bloom trouve dans le royaume des ténèbres

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après que Rosalind ait assassiné Dowling et soit devenue directrice d’Alfea, dans le deuxième saison de « Destiny: The Winx Saga », série netflix Basé sur la saga animée Winx Club d’Iginio Straffi, plusieurs fées commencent à disparaître et une menace dangereuse se cache dans l’ombre.

Bien que certains étudiants pensent que les disparus ont été tout simplement expulsés par Rosalind, Bloom (Abigail Cowen) est persuadée que derrière les disparitions il y a quelque chose de sombre et de plus dangereux que les brûlés. Avec ses compagnons, ils traquent des indices et aident Silva à s’échapper, emprisonnée pour trahison.

Lorsque Devin, l’une des fées disparues, s’échappe de l’endroit où il était détenu, Rosalind et ses alliés s’assurent qu’il ne dise rien qui incrimine la nouvelle directrice d’Alfea. Flora parvient à le réveiller, mais Rosalind le tue avant qu’il ne puisse révéler plus d’informations..

Stella espionnant Andreas dans la deuxième saison de « Destiny : The Winx Saga » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « DESTINATION : LA SAGA DES WINX » ?

Lors du banquet des anciens, Stella décide d’exposer la vraie nature de Rosalind, mais la directrice prouve qu’elle n’est pas la véritable ennemie mais les sorcières de sang, qui ont utilisé des grattoirs pour attaquer diverses fées.

De plus, il révèle qu’il a sauvé Devan et les autres fées disparues grâce à la découverte de Terra, et que Bloom pourrait être le salut de Solaria, car elle possède la flamme du dragon, qui est en sommeil depuis mille ans.

Une soirée amusante en ville est gâchée lorsque Stella reçoit un message de Beatrix demandant de l’aide. Bien que Bloom insiste sur le fait qu’il s’agit d’un piège, ses amis et son petit ami décident d’agir et d’affronter une mystérieuse sorcière de sang.

Au cours de la confrontation, Andreas, qui est contrôlé par la sorcière, est sur le point de tuer Silva, mais le protagoniste de « Destiny : la saga des Winx” découvre que le méchant est Sebastian et parvient à éviter plus de morts. Il essaie de l’arrêter, mais il commet l’erreur de le sous-estimer.

Après avoir sauvé Beatrix, Terra a des nouvelles pour le groupe et Musa cache un secret lié à sa magie et à la nuit où elle l’a perdue. En tant, le démoniste continue de drainer la magie des autres fées avec l’intention de rassembler suffisamment de force pour ouvrir le portail vers le royaume des ténèbres.

Qui est dans le royaume des ténèbres ?

La mère biologique de Bloom avait également la flamme du dragon.mais il a perdu le contrôle et pour éviter de détruire le monde, il a décidé de se débarrasser de la puissante magie et de se réfugier dans le royaume des ténèbres.

Pour ouvrir le portail et accéder à Sombra, une entité qui lui permettrait de ressusciter les habitants d’Aster Dell, Sebastian a besoin de la magie de Bloom, mais elle refuse d’y renoncer. Cependant, après avoir appris que Dowling avait été assassiné par Rosalind, le protagoniste de « Destiny : la saga des Winx” perd le contrôle et brûle le directeur d’Alfea.

Bloom face à Sebastian dans la deuxième saison de « Destiny : The Winx Saga » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « DESTINATION : LA SAGA DES WINX » ?

Qu’est-il arrivé à Bloom après la mort de Rosalind ?

La reine de Solaria la condamne à 20 ans de statut (quelque chose que la mère biologique de Bloom a également vécu) parce qu’elle était un danger pour le monde. Cependant, pour le reste de la communauté, Rosalind a été tuée par les sorcières de sang. Ce mensonge exaspère Sebastian et Grey.

Grâce à la magie, Dowling revient d’entre les morts pour donner une dernière leçon aux Winx. Pendant ce temps, un conflit plane sur toute Solaria lorsque Beatrix, qui n’a pas perdu sa magie, aide Sebastian dans ses plans diaboliques : entrer dans Alféa et drainer la magie de nombreuses fées.

Avant d’affronter Sebastian, Bloom a deux visions. Dans l’un, Sebastian ouvre la porte du royaume des ténèbres et l’ombre la regarde, tandis que dans le second, le sorcier est parti, mais le bâtiment et l’ombre le sont.

Sebastian parvient-il à ouvrir le portail vers le Royaume des Ténèbres ?

Bien que le groupe Winx parvienne à vaincre Sebastian lorsque Stella, Terra et Aisha se transforment en fées ailées, le sorceleur parvient à ouvrir le portail, au moins un peu. pour la fermer, Bloom quitte l’Autre Monde et se rend au Royaume des Ténèbres, où elle rencontre une femme mystérieuse. Est-ce ta mère ?

D’un autre côté, Stella visite la tombe de Beatrix et alors qu’elle quitte l’Ombre apparaît, qui est apparemment sortie lorsque Sebastian a ouvert le portail.