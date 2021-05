Voici pourquoi Heath Ledger n’a pas été choisi face à Nicole Kidman dans «  Moulin Rouge  »

M·A·C mac Fond de teint Studio Radiance Face et Body Radiant Sheer - N04

Apprécié depuis longtemps sur les tapis rouges et les défilés de mode du monde entier. Notre fond de teint favori des artistes promet de révéler - et de ne jamais dissimuler votre vraie personnalité grâce à un fini transparent et radieux, votre peau est sublimée naturellement. Cette formule offre un voile de couverture transparent et modulable avec un éclat naturel et radieux. Il offre une hydratation rafraîchissante et instantanée dans une formule ultra-légère et waterproof, avec un confort et une tenue tout au long de la journée. Ne provoque pas d'acné.