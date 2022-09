Toutes les relations d’Henry Cavill qui n’existaient pas réellement

CÉLÉBRITÉS

L’acteur de Superman a une carrière artistique très intéressante. Mais, dans sa vie intime, il a aussi une longue liste de couples qui n’ont jamais existé.

© GettyHenry Cavill, l’idole de Netflix.

A 39 ans, Henry Cavill Vous pouvez vous assurer d’avoir une carrière pleine de succès au niveau artistique. Et, en ce qui concerne le personnel, aussi une longue histoire de couples. La vérité est que sa vie intime est plus qu’attirante pour les fans, surtout depuis qu’il a joué Superman pour DC Comics et est devenu une figure de Netflix avec leurs papiers Le sorceleur comme Geralt de Riv et dans Enola Holmes comme Sherlock Holmes. Qui étaient leurs vrais partenaires ?

+ Toutes les copines d’Henry Cavill jusqu’à aujourd’hui

Bien qu’une bonne partie de leurs relations n’étaient que des rumeurs, d’autres romances existaient. Susie Redmond en 2007 et Maude Hurst en 2009, ils étaient leurs premiers couples. Cependant, ce n’est qu’à l’arrivée de Ellen Whittaker dans sa vie lorsqu’il s’est vraiment engagé au point de planifier un mariage qui a été suspendu en 2011. Gina Carano de 2012 à 2014, Kaley Cuoco pendant seulement 10 jours en 2013 et Marisa Gonzalo de 2014 à 2015, ils continuent la liste. La prochaine relation sérieuse était avec Tara Roi de 2015 à 2016, pour en 2017 débuter une histoire d’amour avec Lucy Liège. Après sa rupture, en avril 2021, il a confirmé sa romance avec Natalia Viscuso.

+ Les couples d’Henry Cavill qui n’étaient que des rumeurs

– Shakira

La séparation de Shakira Oui Gerard pique ramené une vidéo virale de Henry Cavill. Il s’agit de la participation de la chanteuse colombienne sur le tapis rouge de L’Homme de l’U.N.C.L.E., le film de Guy Ritchie, sorti en 2015. Lors du même événement, l’acteur de Superman répondait aux questions de la presse lorsqu’il a entendu un remue-ménage derrière lui. Après s’être retourné pour regarder, il a demandé si c’était l’arrivée de Shakira. De cette façon, les fans n’ont pas tardé à spéculer sur une éventuelle romance qui, en vérité, n’étaient que des rumeurs.

-Anya Chalotra

La chimie à l’écran peut dérouter une grande partie du public. C’est donc arrivé entre Henry Cavill et Anya Chalotral’actrice qui personnifie Yennefer de Vengerberg dans Le sorceleur. Malgré le fait que les utilisateurs de Netflix s’imaginent qu’il peut y avoir autre chose en dehors du travail sur le plateau, la réalité est qu’il n’y a rien de plus qu’une bonne relation professionnelle qui a abouti à une belle amitié.

+ Henry Cavill, fatigué des rumeurs de couple

Bien que les célébrités aient l’habitude de faire face aux rumeurs véhiculées par les fans ou la presse elle-même, Henry Cavill a décidé de faire taire certaines spéculations. Il l’a fait en mai 2021 via Instagram : « Je sais qu’il peut être amusant de bavarder et de se plonger dans nos vies, mais sa « passion » est déplacée et cause du tort aux personnes auxquelles je tiens le plus. Je suis très heureux en amour et dans la vie”.

