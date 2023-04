Screambox dévoile la bande-annonce du nouveau documentaire de Robert Englund

Légende de l’horreur Robert Englund verra sa vie racontée dans Rêves et cauchemars hollywoodiens : l’histoire de Robert Englund. Un film Screambox Original, le documentaire se dirigera vers les points de vente Screambox et Digital le 6 juin 2023. Pour l’instant, vous pouvez avoir un aperçu du film en regardant la nouvelle bande-annonce ci-dessous.





La bande-annonce présente de nouvelles séquences d’interviews avec Englund ainsi que d’autres grands noms du genre horreur. Eli Roth ouvre la bande-annonce en parlant de l’héritage durable du personnage de Freddy Krueger d’Englund, qu’il a commencé à jouer dans Wes Craven Freddy en 1984. Englund lui-même commente en outre que ce n’était pas exactement son rêve d’enfance de devenir une superstar du genre d’horreur, mais c’est là que ses talents le mèneraient, et il continuerait à l’embrasser pleinement et à en tirer le meilleur parti.

« Je n’ai jamais voulu devenir une icône de l’horreur », déclare Englund. « [It’s] quelque chose que je n’avais pas prévu, c’est juste quelque chose qui s’est passé. »

D’autres vedettes du Rue de l’orme franchise, y compris la fille finale originale Heather Langenkamp, ​​parlent également de ce que c’était que de surfer sur la vague de succès qui a accompagné l’implication dans ces films aux côtés d’Englund. Le cinéaste et podcasteur Mick Garris évoque également la façon dont le personnage a même séduit un public plus jeune. Le rôle a clairement contribué à faire de lui une icône, mais cela a un coût, car il est noté dans la bande-annonce à quel point les stars du genre d’horreur sont trop souvent soumises à la typographie à Hollywood, quel que soit son immense talent.





L’histoire de Robert Englund arrive sur Screambox

Boîte à cris

Gary Smart et Christopher Griffiths ont réalisé Rêves et cauchemars hollywoodiens : l’histoire de Robert Englund. Il est écrit par Smart et Neil Morris. Outre de nouvelles interviews avec Englund et sa femme, Nancy, d’autres personnes incluses dans le document sont Lin Shaye, Eli Roth, Tony Todd, Heather Langenkamp, ​​Mick Garris et bien d’autres.

Le documentaire a été tourné pendant deux ans. Cela remonte aux premiers jours d’Englund en Buster et Billie et Rester affamé avec Arnold Schwarzenegger jusqu’à ce qu’il domine la culture pop dans les années 1980 en tant que l’une des stars les plus populaires de l’horreur. Sont également couverts son premier film de réalisateur, 976-MALainsi que ses travaux plus récents tels qu’un rôle d’invité dans la quatrième saison de Choses étranges.

Rêves et cauchemars hollywoodiens : l’histoire de Robert Englund arrivera sur Screambox et Digital le 6 juin 2023.