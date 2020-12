« Attack On Titan » révèle le combat le plus difficile de l’équipe de reconnaissance à ce jour

La quatrième saison de l’anime « Attack On Titan » prépare le terrain pour la bataille finale entre la nation de Marley et le Escadron de Reconnaissance, mais avec les derniers opus du manga, le dernier chargement de notre héros, se préparer pour le défi le plus difficile de tous les temps face (DANGER SUPER SPOILERS)

(DANGER, SUPER SPOILERS)

Eren Jaeger est devenu fou, prenant tout le pouvoir de Fondateur de Titan et essayer d’éradiquer tout le monde dans le monde qui n’a pas de sang eldien dans les veines. Avec la création d’une nouvelle escouade de reconnaissance pour l’arrêter, consistant en héros actuels comme Armin et Mikasa et des « méchants » comme Reiner et Annie.

La combat final a commencé lorsque les Titans et les soldats eldiens Eren dans sa nouvelle forme de titan terrifiante, mais Jaeger a un horrible as dans sa manche.

Eren a maintenant la capacité de ressusciter et contrôler l’un des anciens Titans qui composent les Neuf qui sont morts dans le passé, donnant non seulement à l’équipe de reconnaissance une bataille physique impossible à surmonter, mais aussi une bataille émotionnelle alors qu’elle tente d’affronter d’anciens êtres chers comme Ymir, Bertholdt et une myriade de menaces.

Avec seulement une poignée de versements restants dans le manga de « L’attaque des Titans », les fans se demandent lequel de leurs personnages préférés mourra et il est clair que cette bataille finale, bien que montrant qu’ils ont reçu une aide de dernière minute des deux Annie comme un Titan volant. Probablement Shingeki no Kyojin n’aura pas de fin heureuse.