WatchOS 9 introduit ‘Sleep Stage Tracker’ sur Apple Watch ; détails ici

15 septembre 2022 07:13:15 IST

Même si Apple peut avoir la meilleure smartwatch disponible, elle est toujours en deçà de la concurrence dans certains aspects clés, en particulier en ce qui concerne le suivi de l’activité de sommeil.

La marque haut de gamme présente une large gamme de mises à niveau d’entraînement avec WatchOS 9, ainsi que de nouveaux cadrans de montre, des applications mises à jour et la capacité de reconnaître les zones de sommeil. Vous aurez besoin d’une Apple Watch Series 4 ou ultérieure, ainsi que d’un iPhone exécutant iOS 16, afin d’installer WatchOS 9. Cependant, Apple déclare que toutes les fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner avec tous les modèles.

La possibilité de suivre votre sommeil est depuis longtemps un gros problème pour les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch. Il existe de nombreuses applications qui peuvent vous aider à surveiller et à comprendre votre sommeil, mais cela est maintenant plus simple que jamais. Avec WatchOS 9, vous pouvez obtenir des informations importantes non seulement sur la quantité, mais aussi sur la qualité de votre sommeil.

L’ajout d’étapes de sommeil dans WatchOS 9 améliore les informations disponibles à partir du suivi du sommeil. Apple Watch est capable de déterminer si un utilisateur est en sommeil paradoxal, central ou profond à l’aide des entrées de l’accéléromètre et du capteur de fréquence cardiaque. Les utilisateurs peuvent afficher des données sur leurs phases de sommeil sur Apple Watch dans l’application Sleep. Les utilisateurs peuvent configurer leurs horaires de détente et de coucher dans l’application Sleep, et ces horaires sont synchronisés avec tous les autres appareils Apple connectés au même compte Apple ID.

Des informations plus détaillées, telles que le temps passé à dormir, associées à des mesures supplémentaires, telles que la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire, dans des graphiques comparant différentes phases de sommeil, peuvent être consultées dans l’application Santé disponible sur iPhone. Les utilisateurs pourront également apporter leurs données sur les phases de sommeil à l’étude sur le cœur et les mouvements d’Apple via l’application de recherche, ce qui contribuera aux recherches futures sur la science du sommeil.

Votre Apple Watch et votre iPhone doivent être en mode Sleep Focus. Chaque nuit, vous pouvez effectuer cela manuellement. Vous pouvez alors bénéficier de notifications pour Wind Down et, peut-être plus important encore, de rappels pour recharger votre Apple Watch. Apple Watch peut ne pas suivre avec précision vos phases de sommeil si vous sortez régulièrement du lit ou si vous vous déplacez régulièrement en raison d’un trouble du sommeil.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂