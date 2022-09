« Destiny : The Winx Saga », aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Destiny: The Winx Saga » (« Fate: The Winx Saga » dans sa langue d’origine) a été créé sur netflix seulement le vendredi 16 septembre 2022, mais les fans de la série basée sur la saga animée Winx Club, créée par Iginio Straffi, s’interrogent déjà sur un troisième volet.

Dans les premiers épisodes de la fiction mettant en vedette Abigail Cowen, Bloom arrive à l’école de magie Alfea pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs tout en faisant face à des rivalités, des romances et des événements surnaturels.

Alors que dans le deuxième volet, après que Rosalind soit redevenue directrice d’Alfea à la fin du volet précédent, dans les nouveaux épisodes, les fées commencent à disparaître, donc Bloom et ses compagnons devront l’arrêter avant qu’elle ne fasse des ravages sur tout le monde. autre monde. Ensuite, Y aura-t-il une troisième saison de « Destiny : la saga des Winx” ?

« DESTINATION : LA SAGA DES WINX », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série fantastiqueCependant, comme on le voit dans le dernier chapitre, l’histoire de Bloom et de ses amies fées n’est pas encore terminée, notamment parce que le danger guette toujours et qu’il reste encore plusieurs mystères non résolus.

A la fin de la deuxième tranche de « Destiny : la saga des Winx« , les sorcières de sang exécutent leurs plans, les élèves d’Alfea doivent protéger leur école et leurs amis, tandis que Bloom doit prendre une décision douloureuse.

Bien qu’ils essaient de la convaincre du contraire, Bloom fait ce qu’elle pense être juste et rencontre une personne qui peut répondre à toutes ses questions sur son origine. Que va-t-il se passer dans les prochains épisodes ?

Les protagonistes de « Destiny : la saga des WinxIls n’ont pas non plus confirmé de nouvel épisode, mais ils ont partagé ce qu’ils aimeraient pour leurs personnages dans une éventuelle troisième saison.

« J’aimerais rencontrer les parents biologiques de Bloom. Rencontrer enfin ses parents biologiques ! Ce serait vraiment cool. Et juste pour la voir être heureuse. Aller en thérapie ? J’aimerais la voir se développer par elle-même, se développer pleinement et commencer à utiliser ces pouvoirs pour le bien. Et sois la meilleure fée du feu qui existeAbigail Cowen a déclaré à Cosmopolitan UK dans une précédente interview.

De son côté, Precious Mustaph, qui interprète Aïcha, a avoué qu’elle «J’aimerais explorer un peu plus les objectifs d’Aisha, car elle a mentionné ses plans pour l’avenir. J’aimerais explorer cela. Je voudrais aussi voir votre famille et vous rencontrer. C’était très drôle”.