Preta Gil Beachwear pour tous va de P à XLL

Du nouveau sur les allées maritimes, la piscine, la cascade … C’est que Preta Gil vient de lancer sa deuxième collection de beachwear en partenariat avec Feline. «Apporter de la mode, du confort, de la beauté à tant de corps de femmes merveilleuses qui se répandent dans tout notre Brésil», a-t-il écrit. Les pièces sont disponibles de P (36/38) à XLL (52/54).

La proposition est de valoriser tous les types physiques. «Quelle est la norme de beauté pour vous? Ici, la norme est d’être heureux, de porter sa meilleure version, de se regarder avec plus d’amour de soi. Rien de mieux que de pouvoir porter quelque chose qui vous représente, qui vous valorise et qui épouse votre corps », a déclaré la chanteuse.

La ligne apporte bikini, maillot de bain, beachwear et sac. Les nouveautés vont de 79 R € à 529 R €. Sur les photos ci-dessus, Preta porte une impression corporelle avec une femme tenant le soleil (359 R €) et une avec des manches (379 R €).

«Ceux qui me voient aujourd’hui peuvent penser que j’ai toujours eu cette relation plus libre avec mon corps, mais cela n’a pas toujours été le cas. Le processus d’amour-propre pour moi et ma génération n’a pas été facile, je suis d’une époque où je n’avais pas d’autre alternative que la norme. Le seul corps possible était maigre et guéri. J’ai essayé d’adapter ces modèles, mais je suis tombé malade de mon corps et de mon âme. Cela a été un long voyage ici », a écrit le chanteur dans la deuxième publication.

«J’ai commencé à m’aimer moi-même, j’aime mon corps tel qu’il est. Je sais que la maturité m’a aidé, alors je vous dis et vous répète que vous êtes jeune, ne perdez pas votre temps à essayer de vous intégrer dans un modèle qui ne fera que vous rendre malade. Essayez de vous aimer, de vous respecter et de voir la beauté dans tous les types de corps, y compris le vôtre », a-t-il conclu.