Films mexicains sur Netflix très bons à regarder en ce moment

in

NETFLIX

Vous passez beaucoup de temps à chercher le long métrage parfait sur la plateforme de streaming ? Voici trois films produits au Mexique qui vont vous faire sourire !

© GettyDécouvrez trois productions mexicaines incontournables sur Netflix.

Le week-end est sur le point de commencer et il n’y a pas de meilleur plan que de profiter d’un bon film dans le confort de la maison. Cependant, la grande variété de plateformes de streaming peut rendre difficile la recherche du film parfait à apprécier pendant votre pause. Si vous faites partie de ceux qui passent quelques minutes à parcourir le catalogue des services d’abonnement, nous avons ici une sélection de Longs métrages mexicains sur Netflix que vous allez adorer.

Le N rouge est communément appelé « le géant du streaming ». Et ce nom n’est pas faux : s’il propose d’innombrables productions hollywoodiennes, il dispose également d’un important espace dédié à Le cinéma mexicain qui promeut les histoires latines et qui met devant ses utilisateurs la diversité de notre culture. Voici donc trois cassettes qui vous feront assurément sourire quelques minutes seulement après avoir appuyé sur le bouton de démarrage. jouer.

+ 3 films mexicains à regarder aujourd’hui

3. Le Jérémie

Sous la direction de Anouar Safadans 2015 il a été créé Le Jérémie, le film qui fait sensation sur Netflix. Bien que quelques années se soient écoulées depuis sa sortie, le film est parmi les plus regardés par le public ces derniers jours. La fiction suit un garçon de 8 ans catalogué comme « hors du commun« , qui découvre qu’il a l’intelligence d’un génie et que cela lui donnera de grandes opportunités, même si cela lui fera aussi prendre des décisions difficiles.

2. Tu me tues Susana

La qualité incontestable de Gaël García Bernal est présent dans tu me tues Susan, l’un des derniers ajouts au catalogue Netflix. Son lancement en 2016 avec Robert Sneider derrière le projet, il s’est avéré complètement émotionnel et romantique. Le film présente Eligio, un homme qui suit sa femme aux États-Unis après qu’elle l’ait mystérieusement quitté. Là, il devra faire face à un choc culturel et comprendra la vérité derrière la relation toxique.

1. Le mariage de mon meilleur ami

Vous cherchez une comédie qui dure moins de deux heures pour passer le temps ? Ensuite Le mariage de mon meilleur ami est l’option parfaite pour vous. Le long métrage entre les mains de Celso R. Garcia apporte à Ana Serradilla, Miguel Angel Silvestre et Carlos Ferro dans un film romantique. Son synopsis officiel indique : « Dans une course contre la montre, une femme impulsive tente ses meilleurs tours pour empêcher le mariage de sa meilleure amie, qu’elle considère comme l’amour de sa vie.« .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂