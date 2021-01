La bande-annonce de Flora & Ulysses libère le premier écureuil super-héros du monde sur Disney +

Disney + a publié la bande-annonce de leur prochaine comédie-aventure Flora & Ulysse. Le film devrait être diffusé en exclusivité sur le service de diffusion en continu le vendredi 19 février 2021. La séquence tease un nouveau type d’aventure avec un petit super-héros poilu qui a définitivement maîtrisé la pose d’atterrissage de super-héros. Ulysse a plus que probablement vu sa juste part des films de Marvel Cinematic Universe, grâce à Disney, car il semble faire une très bonne impression d’Iron Man lorsqu’il atterrit.

Flore et Ulysse est basé sur le livre primé au Newbery Award sur Flora, 10 ans, passionnée de bandes dessinées et cynique autoproclamée, dont les parents se sont récemment séparés. On la voit feuilleter les pages de Capitaine Marvel et Mme Marvel bandes dessinées dans la bande-annonce. Après avoir sauvé un écureuil, elle nomme Ulysse, Flora est étonnée de découvrir qu’il possède des pouvoirs de super-héros uniques, qui les emmènent dans une aventure de complications humoristiques qui finissent par changer la vie de Flora – et ses perspectives – pour toujours.

Flore et Ulysse stars Matilda Lawler, Alyson Hannigan, Ben Schwartz, Anna Deavere Smith, Danny Pudi, Benjamin Evans Ainsworth, Janeane Garofolo et Kate McCucci. Il a été réalisé par Lena Khan et produit par Gil Netter. Contrairement à beaucoup de projets Disney + récents, cette aventure a été conçue avec le service de streaming à l’esprit. L’idée était de faire un film que les familles pourraient regarder et apprécier de chez eux, ce qui se trouve très bien en 2021 (bien que ce ne soit pas intentionnel). La productrice associée Jennie Lee avait ceci à dire à propos du film avant la pandémie.

« Il est difficile pour les familles de se rendre au cinéma. C’est cher. C’est une épreuve. C’est tellement d’argent. De cette façon, vous pouvez la regarder encore et encore. Cette histoire particulière, je pense, concerne de nombreux niveaux d’âge. Si votre enfant a cinq ans ou 15 ou même d’autres adultes à la maison. Tout le monde peut le regarder. Tout le monde peut trouver quelque chose auquel il s’identifie. Donc, je pense que ça va être génial de simplement regarder en famille quand vous êtes à la maison, que vous traînez, plusieurs fois une rangée. »

Alyson Hannigan a récemment parlé de la possibilité d’apporter Flore et Ulysse à Disney +. En fin de compte, elle et sa famille étaient déjà de grands fans de la série de livres. « Nous avons été initiés à ses livres quand mon aîné était à la maternelle, et nous sommes depuis lors de très grands fans », a déclaré l’actrice. «En fait, quand mes agents me l’ont apporté, mon premier instinct a été, OUI! [Then I thought,] « Vous devriez probablement lire le script en premier », dit Hannigan en riant. De là, tout est devenu une question de justice pour la série de livres.

Basé sur le roman Flora & Ulysses: The Illuminated Adventures de Kate DiCamillo, le scénario du film est de Brad Copeland. Katterli Frauenfelder et James Powers ont été producteurs exécutifs. Pour ce qui est de rendre justice aux livres, il semble qu’Alyson Hannigan et son équipe aient été en mesure de tenir cette promesse, même dans la courte quantité d’images fournies dans la bande-annonce. Vous pouvez consulter la bande-annonce pour Flore et Ulysse ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube officielle de Walt Disney Studios.

