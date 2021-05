Le développement de « The Magic Order » reprend sur Netflix

Ce week-end marque la première de l’adaptation télévisée tant attendue de «Jupiter’s Legacy», inspirée de l’une des principales œuvres de l’auteur de bande dessinée Mark Millar, qui atteindra le grand public grâce à Netflix, qui développe divers projets inspirés dans Millar’s travail.

En 2020, Netflix aurait présenté un taux d’annulations élevé que certains médias attribuent aux difficultés économiques causées par la pandémie. Parmi ces projets, il y a « The Magic Order », qui avait déjà un casting. Bien que ce fût une grande déception pour les fans de Millar, l’auteur a indiqué que la série se réalisera après tout.

Des titres comme « American Jesus », « Reborn » ou « Huck » se préparent à leur arrivée à l’écran grâce à Netflix, ce que Millar a commenté dans un récent post sur son blog, bien que le thème central semble être la situation actuelle avec « The Magic Order », qui en plus de son adaptation télévisée, aura plus de volumes dans sa version imprimée.

« Je suis également très heureux de partager que The Magic Order est en développement actif après avoir été reporté pendant l’incertitude de l’année dernière », a écrit Millar (via Comicbook.com). Un certain temps nous a donné l’occasion de revenir avec un regard complètement nouveau sur le matériel, et nous devrions avoir une nouvelle salle d’écrivains très bientôt. »

Millar confirme que «The Magic Order» sera une adaptation en direct, en plus d’exprimer son enthousiasme en annonçant le lancement du volume 2 de la bande dessinée en octobre prochain avec des illustrations de Stuart Immonen, tandis que le volume 3 présentera des illustrations de Gigi Cavenago lorsque nous avons les informations.

« The Magic Order » raconte l’histoire de cinq familles de magiciens qui gardent leurs capacités cachées du monde pour le protéger des menaces surnaturelles qui l’habitent et doivent faire équipe pour affronter un ennemi qui cherche à détruire chacun d’eux.