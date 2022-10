Qui est qui dans « Tal para que », le spin-off de « La Hora Pico »

Après 15 ans, les portes de Nacotitlán rouvriront pour faire revivre ses personnages emblématiques avec de nouveaux épisodes à la mémoire de Miguel Galván La Tartamuda, acteur et comédien bien-aimé décédé en 2008. Cette fois en tant que « Tal para que », produit par Reinaldo López, avec Consuelo Duval et Lorena de la Garzaplus un excellent casting et spectacles d’étoiles.

« tel pour qui” est un spin-off dérivé de l’un des personnages les plus aimés de la télévision mexicaine : Nacaranda et Nacasia, de « Heure de pointe”. La production a réalisé l’impensable en réunissant une grande partie de la distribution originale dans cet épisode qui sera présenté en première le jeudi 13 octobre sur le Canal de las Estrellas.

Avant la première, les acteurs principaux ont révélé des détails sur la tournure que prendra le nouveau programme, étant l’absence d’El Vítor qui a retenu le plus l’attention. Ils ont également souligné qu’il y aura des invités tels que Gabriel Soto, Lupita Sandoval, Emmanuel Palomares; entre autres. Il a également été révélé que cette saison comportera 12 épisodes et, si tout se passe bien, il pourrait y avoir une deuxième saison. Mais qui fera partie de cette nouvelle comédie ? Ensuite, nous les révélons.

« Tal para cual » est un spin-off dérivé de l’un des personnages les plus aimés de la télévision mexicaine : Nacaranda et Nacasia, de « La Hora Pico » (Photo : Televisa)

QUI EST QUI DANS « TEL POUR QUOI » ?

Consuelo Duval est Nacaranda

Dans un endroit appelé Nacotitán, Nacaranda a changé et est maintenant célibataire et avec des « casques » légers parce que la liberté lui donne la permission de faire certaines choses.

Lorena de la Garza est Nacasia

Nacasia est la meilleure amie et inséparable de Nacaranda. Malgré le passage des années, il n’a pas perdu son innocence, bien que peu le croient, il a son côté « obscur ».

Maribel Fernandez ‘La Pelangocha’‘ est Nacorite

Nacorita est la mère de Nacaranda, qui assure qu’elle est née lorsque la Sierra Madre était une jeune femme, elle veillera sur sa fille et toute la famille.

Nicole Vale est Nacol

Nacol est la nièce de Nacaranda et elle est une grande « influenceuse », car elle a beaucoup d’influence sur les réseaux sociaux et a sa page pour trouver un partenaire, bien que sa tante n’ait pas eu cette chance, mais elle continuera à se battre pour la retrouver meilleure moitié.

Consuelo Duval en Nacaranda et Lorena de la Garza en Nacasia dans « Tal para cual » (Photo : Televisa)

David Salomon est Hétor

Nacaranda a une sœur qui, sans cœur, abandonne avec elle le petit Hetor, qui n’a que six ans. Le petit neveu est arrivé alors qu’il était dans ses bras et a été élevé par elle depuis sa naissance, c’est pourquoi il l’appelle « maman » et la salue avec la phrase inoubliable : « quelle blague, patron » ; tandis que Nacorita la salue: « Quelle blague, le patron de mon patron. »

Hugo Alcantara comme Indio Brayan

L’Indien Brayan vit à Nacotitlán et fait rire tout le monde avec ses points de suture.

Reynaldo Rossano comme Nacolas

Après avoir reçu le tonique de croissance, la seule chose qui a poussé était sa barbe. Nacolás se retrouve sans école et maintenant s’il doit se gratter, il se tatoue les bras. Bien qu’il ait mis fin à sa liaison avec Nacasia, une relation étrange se poursuit entre eux.

Gustavo Munguía est Mollusco et Paul Yester

Comme c’est maintenant une tradition, Paul continue de remercier au nom de tous les serveurs du monde.

Javier Carranza est El Costeño

À Nacotitlá, El Costeño est le propriétaire d’un nouveau changarro que s’il continue comme il va, il devra le fermer en raison de tant de dettes, mais ce qui compte le plus pour lui, c’est l’unité familiale.

Tous les personnages de « Tal para cual » (Photo : Televisa)

QUI SERONT LES INVITÉS SPÉCIAUX DE « TEL POUR QUOI » ?

Gabriel Soto

Erika Buenfil

Maria Elena Saldana

Carlos Bonavides

lune d’edwin

Laura Espagne

Emmanuel Palomares

Alfredo Adame et Carlos Trejo (ensemble dans un épisode)

Paul Stanley

Augustin Arana

Ferdinand Valence

Lupita Sandoval

Il y aura aussi des croisements avec des personnages