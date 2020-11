Marilyn Monroe a occupé un humble travail patriotique pendant la Seconde Guerre mondiale

Hollywood a une histoire colorée remplie d’acteurs et d’actrices incroyables. Certains d’entre eux sont devenus des icônes – dont on se souvient à jamais pour leur beauté, leur grâce, leur talent et leur sens de la mode impeccable.

Marilyn Monroe était l’une de ces stars exceptionnelles. Malheureusement, elle n’a pas eu une vie facile. Son enfance a été gâchée par les mauvais traitements et le temps passé en famille d’accueil. Sa carrière a été difficile, malgré le fait qu’elle était l’une des actrices les plus célèbres d’Hollywood. Avant tout cela, cependant, elle a passé du temps à travailler dur pour soutenir l’effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale.

Marilyn Monroe pose pour une photo avec des soldats américains | Archives Hulton / Getty Images

Marilyn Monroe est une icône américaine

Monroe a été l’une des premières vraies stars hollywoodiennes. Ses cheveux blonds bouclés, son sourire éblouissant et sa superbe silhouette de sablier resteront dans les mémoires à travers les âges. L’actrice a mené une vie troublée, mais elle reste l’un des visages les plus reconnus de l’histoire du cinéma.

Selon Biography.com, Monroe est née à Los Angeles en 1926. Son vrai nom était Norma Jean Mortenson, et elle a grandi dans plusieurs foyers d’accueil. Sa mère a payé une amie de la famille, Grace Goddard, 25 € par semaine pour élever Monroe.

Goddard et son mari ont déménagé sur la côte Est lorsque Monroe avait sept ans et n’ont pas pu l’emmener avec eux. Elle est retournée en famille d’accueil jusqu’à l’âge de 16 ans.

Quand Monroe avait 16 ans, elle a échappé à une vie abusive dans le système de placement familial en épousant son petit ami. Jimmy Dougherty avait 20 ans et ils ne sortaient ensemble que depuis quelques mois. Monroe voulait désespérément quitter la famille d’accueil, où elle avait subi des abus sexuels pendant des années. Ils ont divorcé en 1946, lorsqu’elle a commencé à devenir célèbre.

C’est difficile à croire, mais l’incroyable actrice doutait souvent de son propre talent. Elle était extrêmement gênée et souffrait d’anxiété avant la performance. L’anxiété était paralysante et la rendait souvent malade physiquement. Monroe était chroniquement en retard à régler, ce qui est devenu un ennui pour les collègues et les équipages.

Monro a eu plusieurs films à succès, dont Les hommes préfèrent les blondes et Certains l’aiment chaud. Au moment où les années 60 ont tourné autour, cependant, les réalisateurs étaient fatigués de gérer ses fréquentes absences et ses retards.

En 1962, l’actrice a été renvoyée du film Quelque chose doit donner. Peu de temps après, elle a été retrouvée morte chez elle à Los Angeles. Sa cause officielle de décès était une surdose de drogue, mais certains pensent qu’il aurait pu y avoir un acte criminel.

Marilyn Monroe s’est mariée trois fois

Monroe n’avait aucun mal à attirer les hommes, et elle avait une liste intrigante de beaus, y compris Marlon Brando et Frank Sinatra. Il y a aussi beaucoup de rumeurs selon lesquelles elle aurait eu une relation amoureuse avec JFK à un moment donné. Elle s’est mariée trois fois, mais avec aucun de ces hommes.

Son premier mari était Jimmy Dougherty, qui était son petit ami de lycée et une marine marchande. Le mariage était de convenance pour Monroe, car il l’a aidée à échapper au système d’accueil. Elle a demandé le divorce quatre ans plus tard, après le décollage de sa carrière de mannequin.

En 1954, Monroe a épousé la légende du baseball, Joe DiMaggio. Le mariage n’a duré que neuf mois, mais DiMaggio a continué à livrer des roses à la crypte de Monroe pendant 20 ans après sa mort.

Le dramaturge Arthur Miller était le troisième mari de Monroe. Ils se sont rencontrés en 1950 et ont maintenu une amitié jusqu’à ce qu’ils commencent à avoir une liaison alors que Monroe était marié à DiMaggio.

Ils se sont mariés en 1956 et ont divorcé en 1961. Le couple a eu plus que leur juste part de problèmes, Monroe souffrant de deux fausses couches et d’une grossesse extra-utérine.

Un travail intéressant pendant la guerre conduit à une grande pause

Avant que Monroe ne devienne une bombe hollywoodienne, elle faisait partie intégrante de l’effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, selon Gizmodo. En 1944 – alors qu’elle était encore connue sous le nom de Norma Jean – Monroe travaillait dans une usine à Van Nuys.

Son travail consistait généralement à pulvériser des avions avec des produits ignifuges, mais un photographe de guerre a pris des photos d’elle effectuant une autre tâche intéressante. Sur les photos, Monroe assemble un avion radio OQ-2 – en d’autres termes, un drone.

C’était le premier véhicule aérien sans pilote fabriqué en série au monde. En plus d’avoir un travail vraiment cool, ces photographies exactes sont celles qui ont conduit à la pause de modélisation de Monroe.