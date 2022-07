Nintendo Switch Remaster Of Kid Icarus: Uprising est en préparation, selon la rumeur

Le jeu de tir à la troisième personne Kid Icarus Uprising, sorti en 2012 pour le Nintendo 3DS, pourrait recevoir un remaster pour la Nintendo Switch. Un initié de Zippo affirme que Bandai Namco a été chargé de créer une version améliorée et que ses débuts sont prévus pour 2023.

Selon un récent article de blog de l’initié, Kid Icarus: Uprising serait en cours de remasterisation pour la Nintendo Switch. Bandai Namco, qui serait en charge du remaster, va réorganiser le jeu avec de meilleurs graphismes et un système de contrôle « beaucoup plus accessible ». De plus, le composant multijoueur en ligne du jeu serait de retour, bien que, selon le leaker, il utilisera le code net de Bandai Namco.

Cependant, si les informations fournies par Zippo sont exactes, le remaster de Kid Icarus : Uprising sera publié l’année suivante, et vous en entendrez peut-être beaucoup parler. Il est intéressant de noter qu’en 2018, le réalisateur Masahiro Sakurai a déclaré qu’il y avait peu de chances que le jeu soit modernisé.

