Des parents furieux contre la collecte de fonds pour l’adolescent sans-abri qu’ils ont expulsé

« L’amour dur » est quelque chose que beaucoup de parents embrassent, mais c’est facilement poussé trop loin. Lorsqu’une mère a senti qu’un adolescent de sa communauté avait été victime de ce genre de situation, elle est rapidement intervenue pour aider. Mais alors qu’elle partageait un message sur le subReddit « r/AmITheA–hole », un forum où les gens essaient de déterminer s’ils avaient tort dans un conflit, son intervention a fini par déclencher toutes sortes de drames.

Les parents d’une adolescente l’ont chassée de la maison et lui ont coupé tout soutien financier le jour de son 18e anniversaire.

La fille, Lily, n’avait même pas encore obtenu son diplôme d’études secondaires et était encore très dépendante de ses parents. Cela ne les a pas empêchés de la libérer de toute façon et de la transformer en une adolescente sans abri ayant désespérément besoin d’aide.

Lily a été plongée dans une situation difficile à laquelle aucune adolescente ne devrait être confrontée : sauter de canapé en canapé chez des amis et envisager d’abandonner l’école pour trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Lorsque la mère du meilleur ami de Lily a découvert sa situation, elle est immédiatement passée à l’action pour aider de toutes les manières possibles.

La mère a lancé une collecte de fonds, disant que c’était pour un adolescent sans-abri expulsé par ses parents.

La mère a immédiatement accueilli Lily et lui a donné de la nourriture et un abri à condition qu’elle reste à l’école et obtienne son diplôme. Lily a décidé qu’elle voulait aussi contribuer autant qu’elle le pouvait aux factures, à l’épicerie et à d’autres nécessités. Alors, elle et la fille de la mère ont eu l’idée d’un barbecue de collecte de fonds.

La maman s’est ensuite mise au travail en les aidant à le mettre, en en faisant la publicité dans un groupe Facebook local, sur des dépliants et sur les réseaux sociaux. Les publicités, écrites par Lily, déclaraient « Comme vous le savez peut-être, mes parents m’ont chassé de la maison et m’ont coupé tout soutien financier à mon 18e anniversaire, me laissant sans abri sans argent ni voiture. »

La collecte de fonds a été un succès retentissant : « presque tous nos voisins sont passés », écrit la mère, « et tant d’enfants de ma [daughters’] l’école, et beaucoup de nos amis de la famille et de la famille. » Ils ont fini par collecter des milliers de dollars pour Lily, que la mère a mis dans un fonds universitaire avec lequel elle prévoit de surprendre Lily à la remise des diplômes.

Cela ressemblait à une histoire dans laquelle un adolescent sans-abri expulsé par ses parents a obtenu la fin heureuse qu’il méritait tant. Jusqu’à ce que les parents de Lily le découvrent.

Les parents de l’adolescente sans-abri ont accusé la mère de « calomnie » pour avoir dit aux gens qu’ils avaient expulsé leur fille.

« Les ‘parents’ de Lily sont furieux », écrit la maman. Ils avaient vu la publicité sur Facebook pour la collecte de fonds, et la mère a reçu un appel téléphonique du père de Lily « criant dans le téléphone contre moi pour avoir » calomnié « leur famille en ligne », qu’elle appelle « conneries » et lui a dit ostensiblement de « Redressez-vous et agissez comme un parent. »

Elle a ensuite reçu un appel de la mère de Lily, lui criant: « Je ne sais pas ce qu’elle et son mari ont vécu, et c’était nul de ma part de mendier de l’argent à toute la ville et d’agir comme si c’était le cas. leur faute. » La maman, à juste titre, a répondu en demandant: « Eh bien, est-ce de ta faute? » Après tout, il n’y a en quelque sorte qu’une seule partie à blâmer pour un adolescent sans-abri expulsé par ses parents.

Sans surprise, les parents de Lily ne l’ont pas vu de cette façon et ont affirmé que leur fille était « ingrate » pour le fait qu’ils lui avaient « tout donné ». La mère appelle cela « BS parce qu’ils ne lui ont même pas donné un toit au-dessus de sa tête. . » Ce qui est assez difficile à contester.

La plupart des internautes ont été choqués qu’une collecte de fonds pour un adolescent sans-abri expulsé par ses parents suscite tant de drames.

« S’ils ne voulaient pas être calomniés », a écrit un Redditor, « peut-être que vous ne virez pas votre enfant à l’instant où il devient adulte ? » Un autre a accepté sans réserve. « Si vous voulez de l’empathie, justifiez pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait », ont-ils écrit. « Ne culpabilisez pas les gens parce que vous faites face aux conséquences de vos actes. »

Les gens ont également été scandalisés par les parents de Lily sur TikTok.

Un utilisateur de TikTok s’est moqué de la façon dont les parents de Lily semblent « s’attendre à un prix Nobel pour le strict minimum comme la nourriture et un abri, MAIS ILS NE FONT MÊME PAS ÇA ». Un autre a écrit que les parents de Lily « ne s’en soucient que parce que les gens voient à quel point ils sont con ».

Une femme a mis un point plus précis sur la situation, écrivant que « les parents de Lily l’ont laissée tomber », et les statistiques montrent qu’elle a tout à fait raison. Les adolescents sans-abri expulsés par leurs parents font face à des obstacles écrasants, et les résultats sont souvent sombres. Selon le Centre national de ressources sur la violence sexuelle, un adolescent sur trois comme Lily finit par être victime de la traite des êtres humains ou attiré par la prostitution dans les 48 heures suivant sa perte de domicile.

Et les adolescents sans abri courent un risque beaucoup plus élevé de problèmes de santé mentale et de toxicomanie, le suicide étant la première cause de décès chez les adolescents sans abri selon le National Youth Network.

Heureusement, Lily avait des gens pour l’aider à ne pas devenir l’une de ces horribles statistiques. « Calomnie » devrait probablement être le cadet des soucis de ses parents.

