Le Diplomate : Le président est-il inspiré d’une personne réelle ?

Le président Rayburn est joué par Michael McKean dans la série à succès Netflix. Était-il basé sur un vrai dirigeant américain ?

©NetflixLe président Rayburn est joué par Michael McKean dans The Diplomatic

Même s’il ne faut que 24 heures pour Netflixla nouvelle série de keri russell C’est devenu la fiction la plus regardée au monde. La production intitulée la diplomatie présente une thriller politique captivant où les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni sont exposées. L’un des personnages qui a le plus retenu l’attention des utilisateurs a été celui du président. Est-ce basé sur une personne réelle ?

La série suit Kate Wyler, une diplomate de carrière qui prévoyait de se rendre à Kaboul pour sa prochaine mission. Cependant, sa vie prend un tournant lorsque le président américain lui demande de devenir ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni. De cette façon, il renonce à ses projets en Afghanistan et assume ce poste officiel avec une grande responsabilité.

La vérité est qu’il s’agit d’un domaine inconnu et inconfortable : sa position est très médiatisée, elle ne se sent pas préparée et elle devra faire face à des conséquences catastrophiques. Cependant, vous devez remplir la tâche qui vous est confiée Rayburn, le président décrit comme « un dirigeant vieillissant » bien que compétent. Et c’est qu’il essaie de restaurer la position de son pays sur la scène mondiale.

Ce rôle joué par Michael McKean a attiré l’attention des utilisateurs de Netflix qui voulaient savoir s’il était basé sur un vrai leader. Eli Attiel’écrivain, producteur et ancien membre de la Maison Blanche, analyse le personnage en dialogue avec Tudum : « Si vous pouvez ancrer le monde sur lequel vous écrivez dans la réalité de la façon dont les gens pensent, parlent et suivent les procédures, vous pouvez imaginer les personnages et vous amuser un peu plus. ».

En ce sens, il précise : « Vous pourriez prendre du recul et dire : ‘Oh, il y a des parallèles : un homme blanc plus âgé, une sorte d’affection qui pourriez-vous dire que c’est similaire‘. C’était probablement cinq ou six personnes et la créatrice Debora Cahn vient de se l’approprier. ».

