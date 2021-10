Line Of Duty Season Seven «se passe» selon les déclarations d’initiés de Telly

La série devait se retirer à la fin de la saison six, après que l’identité de H ait finalement été révélée.

Cependant, les fans espéraient une septième saison et il semble maintenant qu’ils puissent réaliser leur souhait.

Ils ont ajouté: « Beaucoup de choses doivent encore être convenues et cela prendra probablement un certain temps. Les fans devront probablement attendre quelques années avant que cela ne soit diffusé à la télévision. »

Et si le créateur Jed Mercurio est sur le point de travailler sur une septième saison, la BBC a déjà révélé qu’elle serait la bienvenue.

« Jed pense [about it] mais je ne peux pas vraiment en dire plus.