La femme du pasteur affirme qu’il a triché dans Viral TikTok

TikTok est devenu un mégaphone pour beaucoup de gens partout dans le monde. L’une de ces personnes qui avait besoin de ce microphone pour faire connaître son histoire est Stephanie sous le nom de compte @inverted_yogi.

Stéphanie a publié une série de TikTok accusant son mari, qui est pasteur associé, d’avoir abandonné leur famille après la mort de leur fille.

La femme du pasteur affirme qu’il a abandonné sa famille pour une autre femme alors qu’il était encore marié.

Stephanie a expliqué la situation dans un TikTok qui a apparemment été signalé pour harcèlement et intimidation mais qui semble être de retour sur son TikTok.

Dans le TikTok original, Stephanie explique que l’infirmière avec laquelle son mari était maintenant en couple avait changé sa photo de profil pour être l’une d’elle et Christian Gray, le mari de Stephanie.

Stéphanie prétend, d’un ton dégoulinant de sarcasme au vitriol, que ça va, cependant, parce que les deux ne se sont réunis qu’après le départ de son mari, un an après la mort de leur fille.

Gray et sa nouvelle petite amie seraient partis en vacances ensemble deux semaines après son départ.

Si cela ne suffisait pas que Gray aurait abandonné non seulement sa femme mais aussi ses deux autres fils pour poursuivre une nouvelle relation, il est censé être parti en vacances avec elle et ses deux filles en utilisant des «fonds familiaux».

Stéphanie et ses fils pouvaient voir les charges entrer pour les dépenses de vacances. Apparemment, le raisonnement de Gray n’était pas très convaincant non plus, Stéphanie a dit très sarcastiquement : « J’ai entendu dire que son excuse était qu’il avait besoin de quelqu’un avec qui prier, je suis contente qu’il ait trouvé son guerrier de prière !

Le TikTok a été visionné 3,4 millions de fois et Gray aurait posté une réponse sur Facebook.

Dans un message Facebook maintenant supprimé, Gray a affirmé que Stéphanie était tout aussi coupable que lui.

Un autre TikToker a mis en ligne une vidéo de la réponse présumée de Gray, bien que le message semble avoir été supprimé depuis.

La publication présumée sur Facebook était longue, mais l’un des points forts de l’explication de Gray est lorsqu’il écrit : « Même quand Makayla traversait ses maladies. J’ai essayé ! Même quand Stéphanie traversait ses maladies. J’ai essayé ! Quand moi et Stéphanie le mariage a été ravi par l’amertume, le manque de respect, la haine, l’infidélité (de notre part à tous les deux); j’ai essayé ! »

Toute la situation est un gâchis et, aussi ridicules que semblent avoir été les actions présumées de Gray, cette histoire est une véritable tragédie.

Une famille a perdu une fille et un an plus tard, la mère de cet enfant et ses deux frères ont également perdu leur père. C’est un truc qui change la vie, surtout pour les enfants qui devront désormais se débrouiller sans leur père.

Dan O’Reilly est un écrivain qui couvre l’actualité, la politique et la justice sociale. Suivez-le sur Twitter.