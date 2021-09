« Sex Education » Saison 3 EN LIGNE EN DIRECT: heure de lancement et comment voir les nouveaux chapitres

Après plus d’un an et demi d’attente, la troisième saison de « Éducation sexuelle« Arrive enfin sur Netflix, ce 17 septembre, et dans ses nouveaux chapitres il promet plus de romances, de moments inconfortables et bien sûr, des hormones incontrôlées.

Il comprendra également plusieurs changements pour Otis, Maeve, Eric et le reste des élèves du lycée Moordale. Parmi eux, la nouvelle directrice, Hope Haddon, qui est bien décidée à établir de nouvelles règles pour les adolescents : un nouvel uniforme, des activités parascolaires et d’autres modifications.

Cependant, les protagonistes de « Éducation sexuelleIls ouvriront la voie à Haddon et causeront certainement plus d’un problème. Les nouveaux épisodes devront également résoudre les questions laissées en suspens dans le volet précédent.

Le nouveau réalisateur Hope sera interprété par Jemima Kirke (Photo : Netflix)

COMMENT ET À QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 3 DE « SEX EDUCATION » ?

La troisième saison de « Éducation sexuelle« Sera en première ce vendredi 17 septembre exclusivement à Netflix, c’est-à-dire qu’il est nécessaire d’être abonné à la plateforme de streaming pour pouvoir profiter de son contenu.

Les nouveaux épisodes de la série réalisée par Ben Taylor et Runyararo Mapfumo seront disponibles à partir de 02h00. (heure locale) dans des pays comme Mexique, Argentine, le Chili, Venezuela, La Colombie, Pérou et Espagne.

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « L’ÉDUCATION SEXUELLE » ?

Selon le synopsis officiel de la troisième saison de « Éducation sexuelle« , » Aimee découvre le féminisme, Jackson tombe amoureux, et la menace d’un message vocal perdu reste latente. Préparez-vous pour une saison remplie d’animaux de fiançailles, d’extraterrestres, de cupcakes à la vulve et bien plus encore de Mme Groff. «

A la fin du deuxième volet, Maeve découvre que sa mère se drogue à nouveau, elle décide donc d’appeler les services sociaux pour la dénoncer. Pendant ce temps, Otis cherche Maeve avec l’intention d’arranger les choses une bonne fois pour toutes et lorsqu’il ne la trouve pas, il laisse un message vocal, que son voisin Issac se charge d’éliminer.

D’un autre côté, Jean visite le médecin croyant que ses maux sont le résultat d’une préménopause, et bien qu’elle ait raison, elle découvre aussi qu’elle est enceinte de Jakob. Adam accepte d’apparaître en public avec Eric. Ola décide de mettre fin à leur relation, découvre qu’il est pansexuel et commence à sortir avec Lily.