Derrière l’attraction explorera la magie des manèges Disney dans une nouvelle série

Les attractions Disney du monde entier enchantent les visiteurs de manière magique depuis des générations. Pour fêter la sortie le 30 juillet du long métrage Disney Croisière dans la jungle, inspiré par l’attraction des parcs Disney qui a fait ses débuts en 1955 avec l’ouverture du parc Disneyland®, Disney+ présentera en avant-première tous les épisodes de sa nouvelle série originale Derrière l’attraction le vendredi 16 juillet. La série en 10 parties, narrée par Paget Brewster, donne aux téléspectateurs un aperçu exclusif «derrière le rideau» des attractions et destinations les plus appréciées des parcs et complexes Disney du monde entier, de Croisière dans la jungle à « le monde est petit » au Maison hantée à Star Wars : Bord de la galaxie. Écoutez l’histoire unique derrière chaque château dans les parcs et découvrez comment les Imagineers de Disney les ont conçus et construits et découvrez les subtilités des systèmes de transport dans chaque parc et comment l’emblématique Disneyland® Hotel est né.

Derrière l’attraction plonge dans l’histoire riche et étonnante des parcs Disney en utilisant des images et des photographies d’archives et inédites pour dévoiler comment les attractions sont nées et comment elles ont été affinées au fil des ans à mesure que de nouvelles idées font surface et que la technologie évolue.

« Travailler avec Disney AND Seven Bucks n’a pas seulement été l’honneur de ma carrière, c’était aussi BEAUCOUP de plaisir, ce que j’espère que les gens ressentiront en regardant la série ! » ajoute Brian Volk-Weiss, producteur exécutif et réalisateur.

Comprenant de rares interviews avec Walt Disney, chaque épisode présente également des interviews exclusives de Disney Legends et de dizaines d’imaginaires passés et présents, dont Bob Weis, Jeanette Lomboy, Kim Irvine, Scott Trowbridge, Tom Fitzgerald, Scot Drake, Carmen Smith, Joe Rohde et d’autres qui divulguent les secrets d’initiés des parcs et comment les attractions emblématiques de Disney ont pris vie. Révélé pour la première fois sont les histoires folles de la façon dont le Maison hantée était rempli de 999 repaires heureux, comment le Twilight Zone Tour de la Terreur transformé en Gardiens de la Galaxie – Mission : BREAKOUT ! (tout en défiant la gravité dans le processus) et pourquoi Space Mountain a mis si longtemps à se lancer.

Les 10 épisodes de Derrière l’attraction sont disponibles en streaming le vendredi 16 juillet sur Disney+ :

Croisière dans la jungle

Maison hantée

Tours d’étoiles

La tour de la terreur de la zone crépusculaire

Les Châteaux

Hôtel Disneyland

Montagne de l’espace

le monde est petit

Trains, tramways et monorails

Salle des présidents

Derrière l’attraction est produit par Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz et Kevin Hill de Seven Bucks Productions et Brian Volk-Weiss, Robin Henry et Cisco Henson de The Nacelle Company. Brian Volk-Weiss dirige la série.

