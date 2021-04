Mass Effect Legendary Edition: en mode photo, vous prenez des photos comme un pro

Dans le Mass Effect: édition légendaire tu en as un nouveau Mode photo la possibilité de jouer au jeu avec de nombreux réglages et effets professionnellement mis en scène. Le premier aperçu du développeur en révèle également beaucoup plus sur les options disponibles qu’il ne le semble à première vue.

La portée du mode photo dans l’édition légendaire

Parce que bien que vous ne puissiez voir que trois options de configuration dans la capture d’écran du développeur, les icônes du menu elles-mêmes fournissent déjà des informations à ce sujet quelles possibilités vous pouvez toujours embellir vos photos. Comme prévu, vous avez accès à des fonctions autrement connues des caméras professionnelles.

Mode caméra: Vous pouvez choisir entre une caméra fixe et une caméra mobile librement.

Vous pouvez choisir entre une caméra fixe et une caméra mobile librement. Inclinaison: Avec cela, vous pouvez changer l’angle de votre image.

Avec cela, vous pouvez changer l’angle de votre image. Distance focale: Vous permet d’ajuster la mise au point de l’image et crée ainsi un effet de flou sur les objets flous.

Vous permet d’ajuster la mise au point de l’image et crée ainsi un effet de flou sur les objets flous. Couverture: Les paramètres d’ouverture affectent la luminosité de l’image et la taille de la zone de mise au point.

Les paramètres d’ouverture affectent la luminosité de l’image et la taille de la zone de mise au point. Luminosité et contraste: Ici, vous pouvez éclaircir ou assombrir l’image et ajuster les contrastes.

Ici, vous pouvez éclaircir ou assombrir l’image et ajuster les contrastes. Effets: L’effet noir et blanc de l’image présentée sur Twitter n’est probablement qu’un des nombreux filtres disponibles.

L’effet noir et blanc de l’image présentée sur Twitter n’est probablement qu’un des nombreux filtres disponibles. Casque: Vous pourrez cacher les casques des personnages pour les captures d’écran si nécessaire.

Qu’est-ce que Mass Effect change d’autre dans l’édition légendaire?

Le mode photo n’est bien entendu pas la seule innovation du « Mass Effect: Legendary Edition ». Dans une liste nous vous présentons en détailce qui va changer dans les remasters en termes de graphismes et de gameplay et aussi expliquer ce dont vous devrez malheureusement vous passer:

Vous pouvez voir les innovations de 14 mai 2021 Essayez vous-même. Car alors le « Mass Effect: Legendary Edition » apparaît pour le PC, la Xbox One et la PS4. Vous pouvez jouer à la collection sur la PS5 et la Xbox Series X grâce à la rétrocompatibilité, mais cela ne sera pas meilleur sur la dernière génération de consoles.