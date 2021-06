Le patch 1.03 de l’édition légendaire de Mass Effect corrige des bugs de trophée, des animations étranges et plus encore

Une nouvelle mise à jour pour Mass Effect Legendary Edition est disponible en téléchargement dès maintenant sur PlayStation 4 (et PlayStation 5 via une rétrocompatibilité). Le patch 1.03 apporte des ajustements pour la plupart mineurs, mais tout s’additionne.

Plus particulièrement, la mise à jour devrait résoudre un problème qui empêchait les joueurs de remporter des trophées spécifiques à long terme, comme ceux qui suivent le nombre total de victimes. De plus, certains jank légèrement distrayants ont été pris en charge. Les notes de mise à jour mentionnent des correctifs pour les animations oculaires incorrectes, ce qui devrait empêcher Shepard et le gang de donner l’impression d’être possédés pendant certaines cinématiques.

Et enfin, si jamais vous pensiez que ces sauts de relais de masse étaient chemin trop fort, vous serez heureux d’apprendre que cette mise à jour baisse le volume.

Notes de mise à jour de la mise à jour 1.03 de l’édition légendaire de Mass Effect

Général

Les dialogues parlés en anglais peuvent désormais être sélectionnés séparément de la langue des sous-titres

Problèmes résolus avec le déverrouillage de certains succès/trophées, tels que les Paramours ou les trackers du nombre de morts

Correction des cinématiques pré-rendues qui étaient plus sombres que prévu après la mise à jour précédente

Amélioration des performances du PC sur diverses configurations matérielles, y compris sur Virmire

Autres étalonnages et correctifs mineurs, y compris certains cas de plantage

Effet de masse

Correction d’un problème qui empêchait les joueurs d’atteindre le niveau maximum

Correction d’un problème où Spectre de niveau VII – Master Gear était inaccessible

Diverses améliorations de collision

Correction d’un problème qui empêchait la possibilité d’interagir avec des objets

Volume audio réduit sur les écrans de chargement Mass Relay

Amélioration des animations oculaires pour les personnages masculins dans certaines scènes

Effet de masse 2

Atténué l’intensité du brouillard sur Illium

Correction d’un problème où les yeux d’un personnage à la fin du DLC Overlord étaient involontairement rouges

Réduction du nombre maximum de crédits pouvant être transférés de Mass Effect à Mass Effect 2 à 100 000 pour une progression plus équilibrée en début de partie Le maximum de report de crédit correspond désormais au report de la version originale Les frais bancaires posthumes sont nombreux ! C’est un excellent moyen d’esquiver les impôts.



Effet de masse 3

Résolution d’un problème où le dialogue en anglais ne jouait plus pendant le DLC Citadel pour les localisations en allemand et en italien

Correction d’un problème où certains personnages clés n’apparaissaient pas comme prévu pendant le DLC Citadel

