Nigella Lawson se bat pour les droits des trans avec un tweet puissant

Nigella Lawson. (Brendon Thorne / Getty Images)

Nigella Lawson a gagné les éloges des organisations LGBT + après avoir fait la promotion des droits des trans sur Twitter.

Le cuisinier de télévision et écrivain culinaire à succès a partagé un article de L’indépendant samedi (29 août) à propos d’une ancienne «féministe critique du genre» qui a changé d’avis lorsque son neveu est devenu trans.

Dans l’article, Nora Mulready a écrit sur son parcours vers la compréhension et l’acceptation après que son neveu s’est ouvert sur son identité de genre en 2017.

«Bien que j’aie été à certains égards favorable, changeant les pronoms et le nom que je l’appelais, à l’intérieur j’ai trouvé cela difficile et j’espérais que cette ‘phase’ passerait», a écrit Mulready.

Cependant, au fil du temps, Mulready a «écouté» et «appris» et en est venu à voir que les personnes trans méritent d’être vues comme ce qu’elles sont vraiment.

Lawson a partagé l’article sur Twitter et a simplement écrit: “Une petite voix calme et calme.”

L’écrivain, qui se prépare à sortir son dernier livre de cuisine Cuisiner, manger, répéter en octobre, a été largement saluée pour avoir montré son soutien aux droits des trans avec ses 2,6 millions d’abonnés.

Nigella Lawson a essentiellement dit “droits des trans!”

La personnalité de la télévision a été largement saluée après avoir essentiellement dit «droits des trans!»

Nigella a dit “les droits des trans!” – et nous sommes ici. pour. il. 🥰💙💗🤍 https://t.co/GiKgitUka0 – Fierté à Londres (@PrideInLondon) 30 août 2020

Nigella dit calmement les droits des trans. Et quelques bonnes recettes 💜 https://t.co/LfbfQddIbs – Stéphanie Woolley (@StephWoolleyTO) 30 août 2020

D’autres ont estimé à juste titre qu’ils n’avaient d’autre choix que de s’arrêter.

Nous sommes une reine culinaire affirmant les droits des trans 🙌👑 https://t.co/2JwNUTp90X – Jessica Townsend (@digressica) 30 août 2020

Nigelle @Nigella_Lawson : quelle classe absolue. une icône. un héros de notre temps. Merci beaucoup. 😊💖🏳️‍🌈 https://t.co/9YU8ZP7h9O – Dr Adrian Harrop 🏳️‍🌈🩺 (@AdrianHarrop) 30 août 2020

C’est tellement agréable de voir Nigella utiliser sa plate-forme d’une manière aussi réfléchie et intelligente. https://t.co/0V59JRRDma – Hetty Halpin Wilde (@Henriettaspoon) 30 août 2020

Elle a également été félicitée par diverses organisations et individus LGBT + pour sa puissante démonstration de soutien.

Comportement emblématique. Merci Nigella ❤️ https://t.co/IBg0UJpwED – Intelligence genrée (@Genderintell) 30 août 2020

Ma reine. Je vous remercie. X – Protéger les enfants trans / BLM ✊🏾 (@MunroeBergdorf) 30 août 2020

Salut Nigella, c’est formidable de te voir partager ça. X Calme pas haine.

💙💗🤍💗💙 – Sirènes (@Mermaids_Gender) 30 août 2020

Merci, merci, merci ♥ ️ – Jack Monroe (@BootstrapCook) 30 août 2020

Nous ne vous méritons pas – Owen Jones 🌹 (@ OwenJones84) 30 août 2020

D’autres ont heureusement profité de l’occasion pour déplacer leur allégeance de JK Rowling à Lawson, après le Harry Potter l’auteur a été accusé d’avoir fait des commentaires transphobes dans une série de tweets et un long article de blog.

Qui a besoin de JKR quand nous avons Nigella Lawson!#TransRightsAreHumanRights https://t.co/U8JZkHNOWU – Dylan Tippetts🏳️‍🌈🌹 (@_Dylan_T) 29 août 2020

attrapez-moi en remplaçant tous les livres HP sur mes étagères par des livres de cuisine nigella sans blague https://t.co/LLEUe8Vani – BLM // amaz0n ech0 th0t (@mariah_scary_) 29 août 2020

Peut-être plus important encore, cela a aidé à remonter le moral des personnes trans, dont beaucoup passent une grande partie de leur vie à combattre des attaques transphobes en ligne.

J’ai eu une triste journée mais @Nigella_Lawson a dit les droits des trans et ça m’a remonté le moral un peu. Grâce à @NoraMulready pour une sensibilité, un amour et un respect aussi aigus à une époque caractérisée par les attaques et la haine ❤️ Les personnes trans essaient juste de vivre nos vies. C’est tout. https://t.co/T0iVVMCaEB – Toryn Caitríona Glavin (@torynglavin) 30 août 2020

Elle a également été largement félicitée pour avoir utilisé sa vaste et puissante plateforme de manière constructive et positive.

Utiliser le privilège pour construire les gens, ne pas les faire glisser vers le bas 👏 https://t.co/l3L3iQjhQu – Jerry Daykin (@jdaykin) 29 août 2020

Le bien-aimé À ma table La star de la cuisine a reçu des éloges dans le passé pour son soutien aux droits des trans.

En janvier, elle a partagé un article sur l’histoire des pronoms singuliers «ils» et «eux» – et a gagné les éloges des fans trans et non binaires.

Elle a également fait un don à une collecte de fonds pour payer les funérailles d’un homme trans dont les proches ont refusé de réclamer son corps.

Lawson a dit un jour que toutes les femmes devraient tomber amoureuses d’une personne du même sexe. De plus, elle a dit une fois qu’elle était un «homme gay dans le corps d’une femme» en 2016, une remarque faite par son défunt mari, John Diamond, pour son affinité avec la communauté queer.

Son soutien vient après quelques mois difficiles pour les personnes trans et non binaires, au cours desquels JK Rowling a rendu publique son opposition aux droits des trans.