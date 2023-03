Citadel, Prime Video : de quoi parle la nouvelle série des frères Russo

La plateforme Prime Video vient de publier la bande-annonce de ‘‘Citadelle », la nouvelle série réalisée par le frères russesles réalisateurs chargés de porter »Avengers : Endgame » sur grand écran.

Le nouvel aperçu nous montre des scènes de la prochaine série de thrillers d’espionnage, où nous voyons les acteurs Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas en tant que deux espions amnésiques dont l’esprit a été effacé après la chute de Citadel, une agence d’espionnage mondiale indépendante qui a été détruite par des agents de Manticore, un puissant syndicat qui manipule le monde depuis l’ombre.

Après huit ans, les compagnons espions doivent se remettre au jeu de l’espionnage à la demande de leur collègue de la Citadelle Bernad Orlick, incarné par tucci stanleyqui a besoin de son aide pour empêcher Manticore d’établir un nouvel ordre mondial.

» Citadel » a été annoncé par Prime Video en janvier 2020, sa première saison ayant un total de six épisodes. Le synopsis officiel de la série se lit comme suit : « Avec la chute de la Citadelle, les agents d’élite Mason Kane (Richard Madden) et Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) ont vu leurs souvenirs effacés alors qu’ils s’échappaient de justesse. Ils sont restés cachés depuis, construisant de nouvelles vies sous de nouvelles identités, ignorant leur passé. »

Il poursuit : »Jusqu’à une nuit, Mason est traqué par son ancien collègue de la Citadelle Bernard Orlick (Stanley Tucci), qui a désespérément besoin de son aide pour empêcher Manticore d’établir un nouvel ordre mondial. Mason recherche son ex-partenaire, Nadia, et les deux espions se lancent dans une mission qui les emmène à travers le monde dans le but d’arrêter Manticore, tout en luttant avec une relation fondée sur des secrets, des mensonges et un amour dangereux mais éternel. .

Apparemment, Prime Video a investi un budget important dans la production de » Citadel », car il a été rapporté que la nouvelle série a le record d’être la deuxième série la plus chère de toute l’histoire de la plate-forme. La série avait initialement un total de 160 millions de dollars, mais les différences entre Joe Russo et le showrunner Josh Appelbaum ont obligé plusieurs scènes à être refaites et la moitié de l’équipe à quitter le projet.

Además de Madden, Chopra Jonas y Tucci, »Citadel » está protagonizada por Lesley Manville como Dahlia Archer, Osy Ikhile como Carter Spence, Ashleigh Cummings como Abby Conroy, Roland Møller como Anders Silje y Davik Silje y Caoilinn Springall como Hendrix Conroy, entre autres.

»Citadel » diffusera ses deux premiers épisodes le 28 avril.