Denzel Washington a traqué Jared Leto pendant le tournage de petites choses sans qu’il le sache

Denzel Washington admet avoir traqué Jared Leto sur le tournage de Les petites choses. Washington soutient que Leto n’avait aucune idée qu’il était harcelé. Habituellement, Leto est celui qui pousse les choses un peu plus loin sur le plateau. Les rapports sur sa méthode agissant pendant les années 2016 Suicide Squad ont atteint un statut quasi mythique, mais il ne s’est lancé dans aucun de ses vieux trucs pour son nouveau film avec Washington et Rami Malek.

Lorsqu’on lui a demandé si Jared Leto avait essayé ou non sa méthode d’agir sur Les petites choses « Il n’a rien fait de ça avec moi. Nah. Il aurait été rendu visite. Cela n’arriverait pas. » L’intervieweur n’a même pas pu terminer la question avant que Washington ne donne sa réponse. Cependant, il semble que l’acteur vétéran ait utilisé certaines de ses propres méthodes d’acteur sur le plateau, car il admet avoir traqué Leto à son insu.

Denzel Washington et Jared Leto n’a pas beaucoup parlé Les petites choses ensemble. Le réalisateur John Lee Hancock a déclaré que la première fois que les deux acteurs se sont aperçus, c’était lors d’un essayage de costume avant une scène. « Je suis resté loin de lui. Il est resté loin de moi, respectueusement », dit Denzel Washington. « Nous nous inclinions ou nous inclinions de l’autre côté de l’autoroute. Littéralement, un jour, nous avons fait un signe de tête de l’autre côté de l’autoroute. » Les choses se sont encore accélérées après que les caméras aient fini de tourner pour la journée. Washington explique.

« Je le suivrais [Jared Leto] autour. J’étais parfois à l’extérieur de son appartement et il ne savait pas … Je n’en dirai rien de plus. Je vais le dire ainsi, il ne savait pas. «

Denzel Washington a refusé de commenter davantage son harcèlement Jared Leto. Cela étant dit, éloigner les acteurs les uns des autres semble avoir joué en faveur de John Lee Hancock. Une scène d’interrogatoire particulière du film entre Rami Malek et Jared Leto a révélé que Washington regardait derrière un miroir à sens unique. Hancock se souvient: «Après, Denzel m’a dit: » Mec, ils jettent. J’ai hâte d’entrer dans cette pièce. » Il m’a dit: ‘J’ai l’impression d’être le vieux poids lourd et je regarde deux jeunes mâles se battre sur le ring.’ «

Quant aux tensions devenant trop fortes sur le plateau, Denzel Washington dit que tout était en sécurité et que le film était le meilleur possible. « De toute évidence, nous allons rester en sécurité et ne pas nous lancer dans une bagarre », déclare Washington. « C’était un peu comme chaque homme pour lui-même. Tout le monde vient avec son A-game et voyons ce qui se passe. » Alors que l’acteur de 66 ans nie que des techniques d’acteur aient été utilisées lors de la réalisation de Les petites choses, on dirait que tout le casting a été impliqué dans quelque chose de très similaire. L’interview avec Washington et John Lee Hancock a été initialement menée par USA Today.

