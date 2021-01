Les meilleurs téléphones Xiaomi avec empreinte digitale

La vitesse et la sécurité ne sont pas incompatibles avec les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez déverrouiller avec votre empreinte digitale.

La déverrouillage par empreinte digitale c’est l’une des méthodes de sécurité les plus pratiques que vous pouvez utiliser pour protéger votre téléphone mobile. En plaçant simplement votre doigt sur le lecteur, le terminal se déverrouille rapidement. Afin que vous puissiez oublier d’entrer le mot de passe ou le code PIN à chaque fois que vous souhaitez l’utiliser.

Qu’il soit situé à un endroit ou à un autre sur le mobile, le lecteur d’empreintes digitales est déjà un élément fixe dans les smartphones mis sur le marché. Dans ce guide, nous nous concentrons uniquement sur le catalogue mobile Xiaomi pour vous recommander vos meilleurs téléphones mobiles avec empreinte digitale.

Pourquoi est-ce que je n’utilise plus la reconnaissance faciale de mon Xiaomi

Meilleurs téléphones à empreintes digitales Xiaomi

S’il y a une chose sur laquelle tous les téléphones Xiaomi sont d’accord, c’est l’intégration d’un capteur d’empreintes digitales. La confort et rapidité d’utilisation Ils ont consolidé cette méthode de sécurité comme l’une des plus préférées des utilisateurs. De plus, nous devons garder à l’esprit que nous vivons dans une société dans laquelle les masques prévalent actuellement, qui rend très difficile le bon fonctionnement du déverrouillage du visage.

Compte tenu des différentes gammes, nous avons sélectionné meilleurs téléphones Xiaomi avec empreinte digitale. Ce sont:

Mi 10 Pro

En haut du catalogue mobile Xiaomi se trouve le Mi 10 Pro, un mobile qui a, bien sûr, un lecteur d’empreintes digitales intégré. Dans ce cas, le capteur est sous l’écran, il vous suffit donc de mettre votre doigt sur le panneau pour déverrouiller le terminal.

Vu les excellentes spécifications de ce Mi 10 Pro, telles que le panneau AMOLED de 6,67 pouces, le processeur Snapdragon 865 et la batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 50 W, une charge sans fil de 30 W et une marche arrière de 10 W, la chose la plus normale est de s’attendre à ce que l’affichage d’empreintes digitales de votre lecteur. performer de manière exceptionnelle, rapide et précise.

POCO F2 Pro

Haut de gamme, mais plus abordable, c’est aussi le POCO F2 Pro, qui équipe un lecteur d’empreintes digitales optique sous votre écran AMOLED 6,67 pouces. Nous avons souvent fait l’éloge de ce terminal, qui possède certaines des meilleures spécifications du marché à un prix très raisonnable.

L’un d’eux est le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran qui promet vitesse et précision lors du déverrouillage du téléphone avec votre doigt, mais il y en a d’autres. Qualcomm Snapdragon 865, 6 Go de RAM, caméra arrière quadruple avec capteur principal de 64 MP et batterie de 4700 mAh avec charge rapide de 30 W sont ces autres raisons qui jouent en faveur de l’achat de ce POCO F2 Pro.

Mon 10T Pro

Un autre des meilleurs téléphones Xiaomi avec une empreinte digitale est celui-ci Mon 10T Pro, qui équipe le lecteur d’empreintes digitales sur son côté droit. Le Mi 10T Pro dispose d’un écran IPS, ce qui explique pourquoi ce capteur d’empreintes digitales est situé sur l’un des côtés et non sous l’écran.

Dans la liste des spécifications de ce terminal, nous trouvons également affichage avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, Processeur Qualcomm Snapdragon 865, 8 Go de RAM, appareil photo principal 108 MP et batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 33 W. Si l’on ajoute à cela le lecteur d’empreintes digitales rapide sur son côté droit, on se trouve face à l’un des terminaux les plus complets de la firme chinoise.

Redmi Note 9 Pro

Lorsque nous avons analysé le Redmi Note 9 Pro, nous avons découvert que nous recherchions un téléphone avec un lecteur d’empreintes digitales très rapide. Plus précisément, nous parlons d’un lecteur d’empreintes digitales situé sur le côté droit Terminal. Vous n’aurez pas à attendre une seconde pour voir comment le Redmi Note 9 Pro est déverrouillé après avoir placé votre doigt sur le lecteur.

Les excellentes performances de ce capteur ne sont qu’une petite raison pour laquelle nous recommandons l’achat du Redmi Note 9 Pro. Jetez un œil à sa fiche technique volumineuse pour voir qu’il y a beaucoup plus de points en faveur, comme une excellente autonomie et l’une des meilleures caméras vues dans un mobile de son prix.

Mon 10T Lite 5G

Si vous voulez un nouveau mobile que vous pouvez déverrouiller avec votre empreinte digitale et qui a également 5G, ce Mon 10T Lite 5G C’est une excellente option. Nous commençons par la chose la plus importante, le lecteur d’empreintes digitales, qui se trouve dans ce mobile sur le côté droit.

Comme d’autres mobiles de milieu de gamme récemment lancés par Xiaomi, le Mi 10T Lite intègre votre lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation. Après avoir enregistré votre empreinte digitale dans les paramètres du terminal, vous pouvez déverrouiller le téléphone en plaçant votre doigt sur ce bouton.

Black Shark 3 Pro

En tant que bon haut de gamme digne de ce nom, le Black Shark 3 Pro monter un capteur d’empreintes digitales optique sous votre écran AMOLED 7,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les performances de ce mobile Xiaomi se sont concentrées sur le jeu C’est l’un des meilleurs du marché en 2020, vous pouvez donc être sûr que son lecteur d’empreintes digitales fonctionne également avec la vitesse et la précision attendues dans un mobile de son prix.

Redmi Note 9

Un mobile Xiaomi pas cher avec un lecteur d’empreintes digitales est le Redmi Note 9. Pour trouver ce capteur, nous devons aller à l’arrière du terminal, car il est situé juste en dessous du module photographique. On retrouve ici une nette différence avec le modèle Pro du Redmi Note 9, qui a le lecteur d’empreintes digitales sur le côté.

En revenant au Redmi Note 9, on voit qu’il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales idéal pour déverrouiller le téléphone avec l’index. Ajoutez vos empreintes digitales aux paramètres et vous pourrez accéder au Redmi Note 9 sans avoir à entrer un mot de passe long.

POCO X3 NFC

La POCO X3 NFC C’est l’un des téléphones qui a le plus retenu notre attention en 2020, car il combine d’excellentes fonctionnalités, des performances plus que remarquables et un prix très compétitif. Dans le cas d’un tel mobile actuel, le plus normal est qu’il compte également avec lecteur d’empreintes digitales, et c’est comme ça.

Comme nous l’avons vu dans son analyse, le POCO X3 NFC possède le lecteur d’empreintes digitales sur son côté droit, juste sur le bouton d’alimentation. Dans ce cas, le plus confortable est de l’utiliser pour déverrouiller le téléphone avec votre pouce.

Redmi 9C

Le téléphone mobile le moins cher avec lecteur d’empreintes digitales de la famille Xiaomi est le Redmi 9C. Si on regarde à l’arrière du terminal soigneusement, on voit qu’il équipe un petit lecteur d’empreintes digitales qui promet de bonnes performances. Avec ce modèle, Xiaomi montre qu’il peut proposer des terminaux abordables sans renoncer à des fonctionnalités aussi importantes que l’empreinte digitale.

Où les téléphones Xiaomi ont-ils le lecteur d’empreintes digitales?

Comme nous l’avons vu dans les principaux téléphones mobiles des lignes supérieures, le lecteur d’empreintes digitales Xiaomi peut être à trois endroits différents: sous l’écran, sur le côté droit et à l’arrière.

Par exemple, lui Xiaomi Mi 10 Pro Il est livré avec un lecteur d’empreintes digitales optique sous l’écran, il vous suffit donc de toucher la zone du capteur avec votre doigt pour déverrouiller le téléphone. Un autre cas différent est celui de Redmi Note 9 Pro, qui intègre le capteur sous le bouton d’alimentation situé sur son côté droit. Enfin, la troisième place est à l’arrière, comme dans le Redmi Note 9, idéal pour déverrouiller le téléphone avec l’index.

Comment bloquer WhatsApp avec votre empreinte digitale: les empêcher d’espionner vos discussions

Comment mettre l’empreinte digitale sur un Xiaomi?

Lorsque vous utilisez un mobile Xiaomi avec une empreinte digitale, vous devez savoir comment le configurer pour ajouter vos données d’empreintes digitales et ainsi permettre au capteur de vous identifier lorsque vous placez votre doigt dessus. Pour mettre l’empreinte digitale sur un Xiaomi, Suivez ces étapes:

Entrez les paramètres du téléphone. Cliquer sur « Mots de passe et sécurité ». Entre en « Déverrouillage par empreinte digitale », la section située dans la zone supérieure droite. Entrez votre mot de passe ou dessinez le motif avec lequel vous avez verrouillé le téléphone. Cliquer sur « Ajouter une empreinte digitale ». Entrez à nouveau votre mot de passe ou modèle et placez le doigt avec lequel vous déverrouillerez le terminal sur le lecteur d’empreintes de pas. Suivez les invites à l’écran jusqu’à ce que la nouvelle configuration de l’empreinte digitale soit terminée.

Les captures sont faites avec un mobile Xiaomi avec MIUI 12, bien que le processus à suivre pour mettre l’empreinte digitale dans les versions précédentes de MIUI, c’est similaire. Tout consiste à entrer dans la section sécurité du téléphone, à accéder à la section d’empreintes digitales et à cliquer sur « Ajouter une empreinte digitale ». Après avoir suivi les instructions, vous pouvez désormais utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller votre Xiaomi en un clin d’œil.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂