Ryan Reynolds n’est pas autorisé à improviser dans Deadpool 3 en raison de la grève des écrivains

Pentair Filtre à sable Pentair Triton Modèle - F-30S8 TR100 - 22 m3/h

Filtre à sable Pentair Triton La référence de la filtration de piscine La réputation du filtre à sable Triton, fabriqué par Pentair, n’est plus à faire. Il représente la référence en termes dâ 'efficacité, de rendement et dâ 'intervalle entre les entretiens, et autorise de longues années de fonctionnement fiable tout en réclamant très peu de maintenance. Triton se caractérise par une conception interne spéciale qui maintient le lit de sable à niveau, ce qui garantit un débit dâ 'eau uniforme et assure la filtration la plus efficace possible. Chaque détail de conception a été peaufiné pour faire du filtre Triton la référence du secteur. La conception interne éprouvée garantit que toute lâ 'eau bénéfice dâ 'une filtration optimale pour une eau cristalline. Cuve en une pièce renforcée en fibre de verre avec revêtement résistant aux UV pour des années dâ 'utilisation fable sans corrosion. La conception du système dâ 'écoulement contrôle la qualité de la filtration et assure des temps de fonctionnement maximaux entre les lavages pour vous faire gagner du temps. Avantages Cuve monocoque renforcée en fibre de verre. Sans soudure : limite tout risque de fuite. Revêtement résistant aux U.V. Vanne multivoies avec voyant de turbidité. Manomètre intégré facile à lire avec purge d’air manuelle. Drain facile d’utilisation pour simplifier l’entretien et l’hivernage. Température de service maximum de 50°C et pression de service de 3,5 bar. Connexion facile pour la vidange gràce à un simple tuyau dâ 'arrosage Accès aisé, fermeture résistante avec vanne de décharge intégrée pour une maintenance et une inspection rapide et facile. Toutes les pièces internes sont filetées pour faciliter la maintenance. Le diffuseur dâ 'eau amovible autorise un accès instantané au sable et à toutes les pièces internes. Caractéristiques techniques Référence Débit Diamètre Surface filtrante effective Entrée / sortie Quantité nécessaire de Vanne 6 voies Bouchon de vidange Sable Verre F-19S8-TR40 8,5 m3/h 410 mm 0,17 m² 1"1/2 75 kg 60 kg Incluse Inclus F-24S8-TR60 14 m3/h 610 mm 0,29 m² 1"1/2 150 kg 120 kg Incluse Inclus F-30S8-TR100 22 m3/h 762 mm 0,45 m² 2" 275 kg 225 kg Incluse Inclus F-36S8-TR140 32 m3/h 914 mm 0,64 m² 2" 425 kg 350 kg Incluse Inclus Dimensions Côtes en mm Référence A B C D E F G H I F-19S8-TR40 825 400 480 252 120 876 463 524 70 F-24S8-TR60 955 400 610 252 120 1006 530 592 70 F-30S8-TR100 1095 610 762 302 160 1146 590 671 70 F-36S8-TR140 1200 610 914 302 160 1251 657 738 70 Prévoir une hauteur suffisante pour l’ouverture du filtre. Garantie commerciale 10 ans (cuve) et 2 ans (équipements) La garantie commerciale du constructeur ou la garantie commerciale Azialo ne font pas obstacle au bénéfice, pour les consommateurs, de la garantie légale des vices cachés sur les produits vendus et de la garantie légale des défauts de conformité des biens au contrat.