Noah Baumbach signe un contrat d’exclusivité avec Netflix

Noah Baumbach a réussi à se positionner comme l’un des auteurs de films indépendants les plus acclamés ces dernières années, l’une de ses œuvres les plus marquantes étant le film semi-autobiographique »Le calmar et la baleine». Après la grande notoriété que le lancement de «Histoire de mariage » dans Netflix, le cinéaste a signé un nouveau contrat d’exclusivité avec la plateforme.

Le film multi-nominé de la saison des récompenses 2020 qui présente les rôles principaux de Pilote Adam Oui Scarlett Johansson, qui joue un metteur en scène et une actrice qui sont au milieu d’un procès de divorce.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Shazam 2 » débutera le tournage en mai

Baumbach il n’est pas étranger à collaborer avec le service du grand N. En 2017, il aurait créé dans son catalogue la comédie dramatique »Les histoires de Meyerowitz (nouvelles et sélectionnées) « , film avec Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman Oui Emma Thompson dans lequel un groupe de frères et sœurs adultes appartenant à une famille dysfonctionnelle, vivent avec l’idée d’être toujours dans l’ombre de leur père.

Netflix a récemment annoncé que le cinéaste a signé avec eux un contrat d’exclusivité dans lequel il écrira et réalisera des films pour la plateforme pendant «plusieurs années». « Depuis plus de deux décennies, Noé il a écrit et réalisé certains des films les plus personnels et les plus influents du cinéma américain », a-t-il déclaré dans un communiqué Ted Sarandos, responsable du contenu sur la plateforme.

Nous le rendons officiel avec Noah Baumbach! Le réalisateur de THE MEYEROWITZ STORIES & MARRIAGE STORY écrira et réalisera exclusivement pour Netflix au cours des prochaines années – à commencer par WHITE NOISE, une adaptation du roman fondateur de Don DeLillo. Le tournage commence plus tard cette année. pic.twitter.com/agFr9Esrv8 – NetflixFilm (@NetflixFilm)

28 janvier 2021





Le premier film qui fera partie de ce nouvel accord sera « Bruit blanc», Adaptation du roman écrit par Don DeLillo, dont on dit que Pilote Adam Oui Greta Gerwig ils pourraient y jouer. Baumbach Oui Gerwig sont ensemble en couple sentimental depuis huit ans,

Le duo a collaboré à «Maîtresse Amérique« , »Greenberg« , Y »Frances Ha», Qui est l’un des films les plus acclamés de la filmographie du réalisateur. Le tournage de « Bruit blanc«Commencer en 2021.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La suite directe de « Cloverfield » est en cours de développement

Malgré le refus de certains cinéastes de céder aux services de streaming, Baumbach, de la même manière que les auteurs aiment David Fincher, il fait partie de ce mouvement dans lequel il voit les plateformes comme une option viable dans laquelle ils peuvent avoir un contrôle créatif complet sur leurs films, contrairement à de nombreux grands studios.