C’est la vraie relation de Zendaya et Hunter Schafer en dehors du tournage d’Euphoria

HBO a l’une des séries du moment, qui met en vedette deux actrices très appréciées de leurs followers. Comment vous entendez-vous dans les coulisses ?

Après plus de deux ans d’attente, bien qu’avec une spéciale au milieu, euphorie est de retour dans HBO et le service de streaming hbo max avec sa deuxième saison. La pandémie de coronavirus a endommagé les principaux plans de production, mais ils ont également fait leur retour fin 2020 et début 2021 avec deux épisodes spéciaux, mettant en vedette Zendaya et Hunter Schäfer. Comment s’entendent-ils vraiment dans les coulisses ?

rue est un jeune paria qui est nouveau à l’école et qui lutte contre la toxicomanie, tandis que Jules c’est une adolescente trans qui n’a pas beaucoup d’amis. Ces personnages semblent différents, mais ils s’attirent et ont une relation amoureuse compliquée qui, dans le premier épisode, culmine dans une relation codépendante avec un comportement toxique des deux côtés et ils décident de se séparer.

+La vraie relation entre Zendaya et Hunter Schafer

Bien que devant les caméras, ils soient montrés comme des personnes problématiques qui se font du mal, hors du plateau de la série HBO, ils s’entendent très bien et se sont reconnus comme de grands amis en faisant des sorties et en voyageant ensemble. Dans une conversation avec Magazine V, Schaffer Il a réfléchi à ce que c’était que de partager le tournage avec l’ancienne star de Disney : « Je ne sais pas si j’ai jamais travaillé plus près de qui que ce soit que Zendaya sur Euphoria. C’était un processus tellement long et très intime. ».

Comme d’habitude dans ce type de relation, les compliments viennent des deux côtés. Avant la première de la saison 2, Zendaya a parlé de son collègue avec Bazar de Harper et a avoué que, ayant trois ans de moins, elle se sent comme une sœur aînée : « Sachant qu’elle était si jeune et qu’une grande partie de tout cela était nouveau pour elle, mon truc était d’être une grande sœur autant que possible. ». Puis il a condamné : « Ce que nous faisons dans la vie est important, mais l’amitié que nous partageons est plus importante ».

L’interprète de Rue a également révélé aux fans que Hunter a un surnom pour elle et l’appelle « Z », se référant à la première lettre de son nom, et a finalement salué sa performance artistique : « Je me souviens d’avoir regardé derrière la caméra et d’avoir compris que quelque chose avait cliqué. Cela a simplement pris la douleur que j’éprouvais et l’a traduite en une si belle performance. ». Vous pourrez continuer à profiter Zendaya Comme Schaffer dans les épisodes restants de la saison 2 de euphorie, à la fois sur HBO et HBO Max.

