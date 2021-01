Demi Lovato tease la chanson des émeutes du Capitole américain et les mèmes sont hors de contrôle

Les Poulettes Bijoux Set Collier et Bracelet Lien La Perle Blanche des Poulettes - Classics - Gris

Une création de Stéphanie Ducauroix, le collier et le bracelet phare de la Galerie, à un prix doux pour le cadeau des Mamans. Collier et Bracelet formés d'un lien de coton ciré de 1.8 mm de diamètre, et d'une splendide Perle de culture d'eau douce blanche de 8/9 mm. Le collier est clôt par un fermoir Ag 925.