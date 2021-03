Peter Rabbit 2: La piste, plus tôt cet été; Lire la date de sortie, le scénario, etc.… !!

Jeter: Margot Robbie, Rose Byrne, James Corden, Domhnall Gleeson

Studio: Columbia Pictures

Genre: Famille et enfants

Peter Rabbit 2: C’est un film d’animation en direct sorti en 2018. Le film est réalisé par Will Gluck et écrit par Rob Lier. Il est basé sur les histoires de Peter Rabbit, que Beatrix Potter a développées.

Le public a reçu les commentaires positifs de Peter Rabbit ainsi que des critiques pour ses scénarios, ses scènes amusantes et ses animations. Au box-office aussi, le film a été un succès. Il mettra en vedette une variété d’acteurs originaux reprenant leurs rôles, ainsi que beaucoup de méfaits et d’aventures de la part de notre protagoniste et de ses compagnons à fourrure.

Date de sortie de Peter Rabbit 2:

Sony a annoncé que Peter Rabbit était un spin-off car le film a reçu des commentaires positifs. Peter Rabbit 2: La bande-annonce officielle de The Runaway est sortie en octobre 2019 et le film devait sortir en avril 2020. Nouvelle date de sortie de Peter Rabbit 2 aux États-Unis le 15 janvier 2021.

Bande-annonce:

Terrain:

Cette suite semble reprendre là où la première s’était arrêtée, avec Bea épousant l’ancien ennemi de Peter, Thomas.

Nous découvrons que Bea a écrit un livre à succès sur Peter, et bien qu’il semble apprécier sa nouvelle célébrité, le fossé entre le lapin et Thomas refait surface, en raison de la réputation de malice de Peter.

Peter, frustré par sa situation, s’enfuit de chez lui et rencontre un ami de son défunt père – ensemble, ils s’attaquent à toutes sortes de méfaits, ce qui semble être le scénario principal du film.

Peter Rabbit 2: The Runaway »co-stars Rose Byrne et Domhnall Gleeson et présentent le travail de la voix de Margot Robbie et Elizabeth Debicki.

Le premier film, «Peter Rabbit», a ouvert ses portes en 2018 et a encaissé 351 millions de dollars dans le monde.

Alors que les salles de cinéma ont été autorisées à rouvrir, il faudra attendre plusieurs semaines pour que tous les cinémas de Los Angeles rouvrent leurs portes.

Mais la réouverture est toujours une étape majeure vers la reprise du box-office, car les trois plus grands marchés du box-office – New York, Los Angeles et San Francisco – pourront désormais rouvrir des salles avec une limite de capacité de 25%.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂