Mark Zuckerberg annonce que les profils Facebook et Instagram de Donald Trump ont été bloqués « indéfiniment »

Si ce matin Facebook, Instagram et Twitter ont temporairement bloqué les profils officiels de Donald Trump, désormais Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, vient de rendre officiel que le blocage des profils sur Facebook et Instagram sera indéfini et « pendant au moins deux semaines ». Selon Zuckerberg, le blocus sera en vigueur « jusqu’à ce que la transition pacifique des pouvoirs soit achevée ».

Le fondateur de la plate-forme soutient que Trump « a l’intention d’utiliser son temps restant au pouvoir pour saper la transition pacifique et légale du pouvoir à son successeur choisi, Joe Biden » et que « sa décision d’utiliser sa plate-forme pour tolérer plutôt que condamner les actions de ses partisans dans le bâtiment du Capitole a à juste titre bouleversé les gens aux États-Unis et dans le monde. » Si hier la plateforme a supprimé certaines de ses publications, elle a maintenant décidé d’aller plus loin et bloquer indéfiniment les profils sur Instagram et Facebook.

« Le contexte actuel est fondamentalement différent »

Dans son article, Mark Zuckerberg affirme que ces dernières années, ils ont autorisé le président Trump à utiliser la plate-forme selon des normes établies, «parfois en supprimant du contenu ou en étiquetant leurs messages lorsqu’ils enfreignent nos politiques». Le PDG de Facebook assure qu’ils l’ont fait parce qu’ils croient que le public a le droit de « accès le plus large possible au discours politique, y compris au discours controversé« .

Cependant, pour Zuckerberg, le contexte est «fondamentalement différent». La raison, poursuit-il, est que la situation actuelle implique « l’utilisation de notre plateforme pour inciter à une violente insurrection contre un gouvernement démocratiquement élu « , une référence claire à l’assaut contre le Capitole qui a eu lieu hier à Washington DC

Déclaration de Mark Zuckerberg.

Pour Zuckerberg, permettre à Trump de continuer à utiliser ses plateformes pendant cette période de transition, qui durera au moins jusqu’au 20 janvier, date à laquelle le transfert de pouvoirs sera exécuté, il comporte des risques «tout simplement trop grands». Ainsi, si le verrou précédent a duré 24 heures, maintenant le verrou devient indéfini.

Le fait que le profil soit bloqué ne signifie pas qu’il n’est plus accessible. Le contenu des pages est toujours visible, mais ni Trump ni son équipe n’auront la possibilité de publier pendant que le verrouillage est en vigueur. Twitter a également bloqué le compte de Trump pendant 12 heures, avec la possibilité de le bloquer définitivement s’il ne parvient pas à supprimer trois tweets. Les autres plates-formes qui ont pris des mesures à ce sujet sont Snapchat, qui a bloqué l’accès de Trump à leurs comptes; et YouTube, qui a supprimé la vidéo de Trump s’adressant aux manifestants.

Image | Gage Skidmore sous licence CC BY-SA 2.0