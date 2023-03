Ce sont les 2 k-dramas qui arrivent sur Netflix en avril

Netflix

Netflix a un bon dossier avec des k-dramas qui ont toujours bien fonctionné pour la plate-forme, c’est pourquoi deux de ces titres arrivent au Streaming Giant en avril.

© IMDbK-dramas d’avril sur Netflix

Les K-dramas ont certainement réussi à se tailler une place pertinente dans le contenu de Netflix qui continue de parier sur ce genre de séries télévisées qui a conquis les abonnés de Le N rouge dans le monde entier. Bien sûr, des phénomènes comme Le jeu du calmar Ils ne sont pas donnés tous les jours, c’est pourquoi on peut comprendre comment cette plateforme continue de sortir ces séries d’origine coréenne.

Le mois d’avril réserve des surprises aux amateurs de k-dramas car Netflix lance deux séries de cette classe qui ont tout pour séduire les amateurs de ce style de télévision, qui se multiplient au fil du temps, et de nouveaux programmes de ce style parviennent à se populariser grâce à la Géant du streaming qui leur donne une place privilégiée dans leur grille.

+ K-dramas d’avril

Shin, avocat spécialisé en divorce

Il raconte l’histoire mouvementée de Shin Sung-han, qui a radicalement changé sa vie après une tragédie familiale et est passé de pianiste en Allemagne à avocat spécialisé en divorce dans le but de gagner chaque affaire qui se présente à lui en utilisant tous les moyens nécessaires à cet objectif. à l’esprit. Dans ce contexte, le protagoniste se rapporte à différentes personnes qui auront besoin de son aide dans leur vie et, plus précisément, à la cour.

Faiseur de reines

Hwang Do-hee est une brillante consultante en image qui dirigeait le bureau de planification stratégique de la société Eun Seong Group et sait comment manipuler l’opinion publique avec son travail. Puis il rejoint l’équipe de campagne électorale d’Oh Seung-sook, un avocat des droits de l’homme qui est candidat à la mairie de Séoul. Ces femmes ont des profils radicalement différents mais un objectif commun qui les unit de manière très personnelle.

De cette façon, vous savez ce que vous pouvez attendre de Netflix en ce qui concerne les k-dramas en avril prochain. Des histoires différentes mais qui ont l’empreinte sans équivoque de ce style de télévision qui a réussi à tellement progresser dans la considération des publics du monde entier que peu à peu font plus de place au contenu coréen qui ne semble pas ralentir depuis longtemps . !! Toutes nos félicitations!!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?