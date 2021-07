Début du tournage de l’émission télévisée The Last of Us de HBO avec Pedro Pascal et Gabriel Luna

Le dernier d’entre nous a commencé la production à Calgary, comme l’a révélé la star de la série Gabriel Luna avec une image de l’ensemble publiée sur Instagram. Basé sur le jeu vidéo populaire du même nom de Naughty Dog, Le dernier d’entre nous mettra en vedette Pedro Pascal (Le Mandalorien) dans le rôle principal de Joel, le personnage jouable du jeu original. Luna partage le rôle du frère de Joel, Tommy, un autre personnage présenté dans le jeu vidéo.

Vendredi, Diego Lune a partagé une image de lui-même sur le siège conducteur d’un véhicule avec Pascal assis à côté de lui sur le siège avant. Nico Parker est également présent sur la banquette arrière (Dumbo), qui vient d’être ajouté au casting pour jouer la fille de Joel. Avec les trois acteurs jouant des membres de la même famille, il semblerait que le groupe travaille actuellement à l’adaptation de la scène d’ouverture du jeu, montrant comment était la vie avant qu’une épidémie virale ne change complètement le monde.

« J’adore déjà ces gens », écrit Luna dans la légende, ajoutant les hashtags #MillerTime et #thelastofus.

Restant largement fidèle au scénario établi dans le jeu vidéo, Le dernier d’entre nous se déroule 20 ans après la chute de la civilisation moderne. Une épidémie virale mortelle a décimé la population, laissant derrière elle des mutants contagieux et des raiders violents à travers un désert aride. Joël (Pierre Pascal), une survivante endurcie, est chargée de faire passer en contrebande une fille de 14 ans Ellie (Bella Ramsey, Jeu des trônes) hors d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un autre travail devient quelque chose d’autant plus que le couple compte l’un sur l’autre pour survivre.

Tchernobyl le créateur Craig Mazin et le créateur de la série de jeux vidéo Neil Druckmann ont collaboré pour développer l’adaptation de la série télévisée de Le dernier d’entre nous pour HBO. Kantemir Balagov dirigera l’épisode pilote, et Jasmila Žbanić et Ali Abbas sont également à bord en tant que réalisateurs. PlayStation Pictures, Word Games, The Mighty Mint et Naughty Dog produisent la série, une coproduction avec Sony Pictures Television.

« Ce n’est pas pour te garder amoureux de Le dernier d’entre nous, c’est pour vous faire retomber amoureux de The Last of Us d’une manière différente », a déclaré Mazin à propos de l’adaptation du jeu en série télévisée, via une interview à regarder par BBC Sounds. « C’est une manière passive, dans le sens où vous le prenez, vous ne le jouez pas. Mais vous expérimentez plus avec plus de personnages de plus de manières. Et je pense que nous avons quelque chose de bien en cours. »

Il a ajouté: « Lorsque vous regardez une émission de télévision, vous n’êtes pas une personne. Vous êtes tous, j’espère que vous êtes connecté ou que vous vivez quelque chose avec chacun d’eux. C’est donc une manière très différente d’aborder le récit, et nous oblige également à faire certains choix. Mais tout ce que nous faisons est fait avec un soin et une attention extrêmes pour ce que nous savons que nous aimons à ce sujet. «

Druckmann et Mazin ont écrit la série et en sont les producteurs exécutifs. Carolyn Strauss est également productrice exécutive aux côtés du président de Naughty Dog Evan Wells, Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions, ainsi que Rose Lam. Merle Dandridge, qui a joué Marlene dans le jeu vidéo, reprendra le rôle de la série.

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour Le dernier d’entre nous, mais il est peu probable qu’il arrive sur HBO avant la fin de 2022. Le tournage devrait durer environ une année complète, à partir de juillet 2021 et jusqu’en juin de l’année prochaine. Tout ce que nous savons sur la série est prometteur à ce stade, compte tenu de l’équipe créative et du talent d’acteur impliqué, mais espérons simplement que l’attente en vaut la peine.

