2 théories sur la relation d’Emily et Gabriel dans la deuxième saison d’Emily à Paris

Emilie à Paris C’est l’une des séries Netflix les plus réussies de ces derniers temps. Avec seulement une saison de dix épisodes, cette bande mettant en vedette Lily Collins est devenue l’une des plus recherchées par les utilisateurs. C’est que, l’histoire, englobe la comédie combinée avec le drame, la passion et la romance. À tour de rôle, dans chaque épisode, la performance impeccable du protagoniste permet aux téléspectateurs de se connecter de manière sensationnelle à leurs problèmes.

Sans aucun doute, Netflix a réussi à raviver la comédie et le drame grâce à la première de Emilie à Paris en 2020. Dès lors, la plateforme n’a pas hésité à le renouveler et Le 22 décembre, la série reviendra avec dix autres épisodes à son actif pour continuer à raconter l’histoire de l’agent marketing, Emily Cooper.. De plus, la vérité est que la première partie a laissé aux fans plus de questions que de réponses, surtout après la fin inattendue qu’elle a eue.

Attention! Si vous n’avez pas encore vu la première saison et que vous avez l’intention de le faire, ne continuez pas à lire. Mais, si vous l’avez vue, vous vous souviendrez qu’à la fin de la première édition, Emily est intime avec son grand amour, Gabriel. Ce personnage, interprété par Lucas Bravo, était l’un des plus aimés depuis le début de l’histoire et maintenant il va revenir, mais compliquant une fois de plus les décisions de ce New-Yorkais installé à Paris.

Soi-disant, à la fin de la première saison, Gabriel allait déménager de Paris pour réaliser son rêve d’avoir son premier restaurant, mais il s’avère qu’il finit par rester. Et maintenant, Emily doit lutter entre poursuivre son amitié avec Camille ou aller de l’avant avec son lien avec ce chef séduisant. Sans aucun doute, c’est une énigme qui ne sera résolue que le 22 décembre, mais les fans ont déjà deux théories sur ce qui pourrait arriver.

2 théories sur la relation d’Emily et Gabriel :

1. Ils parient sur votre amour :

C’est le plus simple et, à son tour, le plus attendu. Dès les premiers chapitres de Emilie à Paris les fans veulent les voir ensemble, alors maintenant ils ont une chance de raviver leur amour. Bien sûr, pour que cela se produise, Gabriel doit mettre de côté sa relation avec Camille et Emily doit faire face à sa colère.

2. Emily rencontre un nouvel amour :

Cette théorie est ressortie des photos et de la bande-annonce diffusées par Netflix. Dans le cliché et dans la bande-annonce officielle, on voit Emily avoir beaucoup de complicité avec un jeune homme qui, pour le moment, est inconnu. De plus, cette théorie a également évoqué la possibilité d’une troisième saison qui explorerait davantage l’amour entre le protagoniste et le jeune homme qui l’accompagne, bien que bien sûr, avec l’intention que Gabriel soit l’élu à la fin de la journée.

