De l’Eurovision à la liste de lecture mondiale la plus virale 50 de Spotify, le groupe de rock italien Måneskin joue sur — Spotify

Les quatre membres de Moneskin ne sont pas étrangers aux concours de musique. De leur poing, un concours romain local en 2015, à la deuxième place de l’Italien Facteur X, à leur victoire en mai 2021 sur la scène mondiale à Eurovision, le groupe de rock italien a répandu son son et a gagné des adeptes dans le pays et dans le monde entier.

Depuis Eurovision, le groupe a battu des records dans le monde entier, devenant numéro un des artistes dans des pays comme l’Italie, la Belgique, la Grèce, la Finlande, les Pays-Bas, la Suède et d’autres, et en tête du palmarès Top Viral 50 de Spotify. Le groupe a rapidement recueilli 500 millions de streams sur Spotify, dont 250 millions sur seulement deux morceaux. Ces deux chansons figurent désormais dans le top 10 mondial de Spotify, et Måneskin est devenu l’artiste italien le plus écouté au monde.

Enfin, le morceau du groupe « JE VEUX ÊTRE TON ESCLAVE” est entré dans les charts des singles britanniques la semaine dernière, marquant deux singles simultanés dans le Top 10. Le groupe revendique même une place à New York sur le panneau d’affichage de Spotify à Times Square, déplaçant leurs riffs de guitare et leurs paroles – avec des chansons en anglais et en italien – à travers l’océan. (Et au cas où vous vous poseriez la question, « måneskin » signifie « clair de lune » en danois, choisi par la membre du groupe Victoria De Angelis en l’honneur de son héritage danois.)

Nous avons demandé au groupe de réfléchir à toutes les réalisations du groupe au cours des derniers mois, à la façon dont ils ont utilisé Spotify pour se tenir au courant de leurs nouveaux fans et à la suite.

Il y a quelques mois, vous étiez sacrés lauréats du Eurovision concours de chant. Racontez-nous l’expérience, du festival de musique de Sanremo à la finale Eurovision performance.

Après notre victoire au Festival de San Remo, nous avons été ravis de savoir que nous avons eu l’opportunité de participer à Eurovision, qui est un événement musical massif. Ce fut une expérience incroyable, car nous avons rencontré tellement de personnes différentes de nombreux pays différents. C’était tellement amusant et c’était aussi un environnement sain – nous n’avons pas ressenti la concurrence. Lorsque nous avons eu la chance de nous produire sur scène et de jouer lors de la finale, cela a été une expérience énorme pour nous et c’était incroyable de pouvoir enfin jouer devant un vrai public après deux ans.

Avez-vous remarqué un changement dans votre audience depuis lors ? Où votre musique résonne-t-elle en dehors de l’Italie ?

Nous voyons des résultats fous et d’excellents retours de tant de pays en dehors de l’Italie – nous ne nous attendions pas à tout cela ! Nous avons maintenant fait une tournée promotionnelle dans toute l’Europe, rencontrant tellement de fans dans tous les pays où nous allons, et nous en sommes vraiment heureux.

Comment utilisez-vous les outils Spotify pour suivre et interagir avec cette audience croissante ?

Nous vérifions constamment Spotify for Artists et les classements Spotify pour surveiller nos résultats. Nous remarquons que nos chansons figurent dans tant de charts country différents sur Spotify. En ce moment, nous sommes les 78e artistes les plus écoutés au monde sur la plateforme !

A l’Eurovision, vous avez déclaré « Le rock ne meurt jamais ! Quelles opportunités pour le genre ?

Nous espérons pouvoir prouver que la musique rock ne doit pas rester underground et peut être appréciée par tout le monde. Si une chanson est bonne, elle parlera plus fort que son genre. Nous espérons que, dorénavant, l’industrie de la musique sera plus ouverte à ce sujet pour permettre à plus d’artistes de s’exprimer avec la musique rock. Pour nous, ce n’est pas le genre de musique que vous faites : si vous croyez en ce que vous faites, les gens y croiront aussi.

Quelle est la prochaine étape pour vous en tant que groupe ?

On ne sait pas ce qui va suivre ! Nous essayons de vivre pas à pas, au jour le jour, naturellement. Nous continuerons à écrire et à travailler sur de nouvelles musiques et nous verrons où cela nous mènera !

Diffusez la chanson la plus écoutée de Måneskin, « JE VEUX ÊTRE TON ESCLAVE » au dessous de.