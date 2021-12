The Green Knight sera de retour au cinéma ce vendredi pour une sortie d’un jour

A24 Pictures apporte l’un des plus gros succès critiques de cette année, Le chevalier vert, retour au cinéma ce vendredi. Le film mettant en vedette Dev Patel (Slumdog Millionnaire, Lion) avec Joel Edgerton, Alicia Viaknder, Sean Harris et Ralph Ineson dans le rôle éponyme ; et barré par David Lowrey (Pete’s Dragon, une histoire de fantômes), a fait les gros titres cette année lorsqu’il a fait l’objet de critiques élogieuses; cependant, a rencontré une réponse divisée des fans et a également été touché par la pandémie.

Malgré cela, A24 se consacre à la promotion de la performance gracieuse et déterminée de Patel et a décidé de sortir le film pour une projection en salle le 10 décembre. Le chevalier vert a déjà été mis à disposition pour le streaming en ligne et l’achat physique. Le film sera projeté dans certains cinémas et se déroulera en deux séances le 10 décembre, opposant la deuxième manche du film à la saison des fêtes.

A24 a publié une vidéo teaser sur le thème de Noël des coupures de presse du film pour faire officiellement Le chevalier vert un film de Noël ; la vidéo comportait également de la musique de cloche de Noël pour accompagner le thème. Le chevalier vert est l’histoire du neveu téméraire du roi Arthur, Sir Gauvain, qui se lance dans une quête pour trouver et affronter le gigantesque chevalier vert, connu pour tester les hommes.

Le film, cependant, a exploré des thèmes beaucoup plus complexes et a offert au public une expérience unique avec son imagerie non conventionnelle mais percutante et son interprétation poétique de la vie via une légende médiévale. Il se concentre sur l’apprentissage de la vie de Gauvain à travers ces nouvelles expériences, ce qui rend le film beaucoup plus stimulant.

La décision d’A24 de sortir le film avant la fin de l’année pourrait également renforcer ses chances lors de la saison des récompenses de cette année, principalement pour le buzz des Oscars. A24 Pictures a déjà reçu plusieurs nominations lors de diverses cérémonies, dont 26 nominations aux Oscars ; finalement gagner un Meilleure image pour clair de lune. Et même si le plan ne fonctionne pas pour les prix, Le chevalier vert la réédition pourrait être une autre chance pour les téléspectateurs de regarder cette expérience de la manière dont les films sont censés être regardés. Plus tôt cette année, le studio a également organisé une projection en ligne d’une journée pour le film.





Le chevalier vert détient actuellement une note de 89% sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes et la réception du public pourrait augmenter avec cette réédition. Le chevalier vert sort le 10 décembre dans certains cinémas AMC pour une projection de deux spectacles, dont le calendrier dépend du lieu.





