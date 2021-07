Taylor Swift et Adele sortent-elles une chanson ensemble ? Les fans spéculent sur la rumeur d’une collaboration

Imaginez le pouvoir que pourrait détenir une collaboration entre Taylor Swift et Adele. Imaginer!

Avec l’annonce de la sortie de Taylor Swift Rouge (version de Taylor) comme son prochain album réenregistré en novembre 2021, les fans spéculent sur les chansons du coffre-fort qui seront publiées et sur les artistes présentés.

Ed Sheeran a déjà confirmé qu’il avait réenregistré « Everything Has Changed » pour le projet, et maintenant les dernières rumeurs semblent inclure Adele. (Oui, te Adèle.)

Des tweets contenant une capture d’écran de la SESAC (Society of European Stage Authors and Composers) ont commencé à circuler au sein du fandom de Taylor, semblant montrer que Taylor Alison Swift et Adele Laurie Blue Adkins sont enregistrées ensemble en tant qu’auteurs d’une chanson intitulée « Broken Hearts ». (Au moment de la rédaction, la chanson est toujours répertoriée sur le site Web de la SESAC.)

La rumeur de collaboration n’est actuellement pas vérifiée et n’a pas été confirmée. Les fans ont maintenant commencé à se demander si la chanson est réelle ou non… et si c’est le cas, si elle sortira ou non dans le cadre du prochain projet de Taylor ou d’Adele.

Si c’est vrai, certains fans semblent penser que la collaboration pourrait finir comme l’une des chansons du coffre-fort pour Rouge (version de Taylor).

Alors que la collaboration entre Taylor et Adele n’est toujours pas confirmée à ce stade, le couple s’associe pour Rouge (version de Taylor) n’est pas complètement aléatoire.

Adele a déjà expliqué comment « I Knew You Were Trouble » de Taylor l’a incitée à contacter Max Martin, qui a ensuite produit et co-écrit « Send My Love (To Your New Lover) » d’Adele.

En 2015, dans une interview avec NPR, Adele a déclaré : « J’étais à New York, en train d’écrire ‘Remedy’ avec Ryan Tedder. Nous étions en train de déjeuner, et ‘[I Knew You Were] Trouble’ est passé à la radio – la chanson de Taylor qu’elle a faite avec Max et Shellback. J’étais comme, ‘Qui a fait ça?’ Je savais que c’était Taylor, et je l’ai toujours aimée, mais c’est un tout autre côté – comme, « Je veux savoir qui a fait ressortir ça en elle. » Et il a dit Max Martin.

«Je ne savais pas que je savais qui était Max Martin. Je l’ai cherché sur Google et je me suis dit : « Il a littéralement écrit toutes les bandes originales massives de ma vie. » J’ai donc demandé à ma direction de me contacter. Ils sont venus à Londres, j’ai emmené ma guitare et je me suis dit : « J’ai ce riff », puis « Send My Love » est arrivé très rapidement.

Taylor Swift sort-elle une chanson avec Adele ? Photo : JMSernational/JMSernational pour les BRIT Awards/Getty Images, @taylorswift via Instagram

Sur la base de ces seules citations et du commun thème du chagrin qui traverse certains de Taylor rouge morceaux et beaucoup des plus grands succès d’Adele, il est certainement logique que Taylor peut-être, peut-être, potentiellement amener Adele dans l’un des rouge chansons de voûte.

Taylor et Adele sont amies depuis quelques années maintenant, Taylor partageant une photo d’elle et Adele dans les coulisses du Réputation tournée en 2018. Adele a également déjà fait l’éloge de Taylor dans TIME Magazine, en disant: « Je l’aime, à quel point elle est puissante. Nous allons être regroupés maintenant à cause de cela, mais je pense que nous ressentirions tous les deux la capacité de dire oui ou non aux choses même si nous n’y parvenions pas.

Imaginez le pouvoir que pourrait détenir une collaboration entre Taylor Swift et Adele. Imaginer!

